Βρετανία: Ανεβαίνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - «Αγγίζουν» την Ελλάδα - Ποιους αφορά

Οι εργαζόμενοι στη Μεγάλη Βρετανία που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1960 και 1961 επηρεάζονται από τη σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το όριο ανεβαίνει στο επίπεδο της Ελλάδας, από τα 66 στα 67 έτη.

Αύξηση ορίων ηλικίας σε… δόσεις

Η αλλαγή δεν εφαρμόζεται ταυτόχρονα για όλους, αλλά πραγματοποιείται σταδιακά σε διάστημα τριών φορολογικών ετών για όσους έχουν γεννηθεί από τον Απρίλιο του 1960 έως τον Μάρτιο του 1961. Ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης, κάποιοι θα λάβουν τη σύνταξή τους στα 66 έτη και 1 μήνα, άλλοι στα 66 έτη και 2 μήνες, και ούτω καθεξής, μέχρι όσους θα αποκτήσουν δικαίωμα σύνταξης στα 67 έτη.

Η σταδιακή εφαρμογή έχει καθοριστεί με βάση μηνιαίες ομάδες ημερομηνιών γέννησης, ξεκινώντας από τον Απρίλιο του 1960.

Ειδικότερα: Όσοι γεννήθηκαν από 6 Απριλίου έως 5 Μαΐου 1960 θα αποκτήσουν δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 66 ετών και 1 μήνα. Όσοι γεννήθηκαν από 6 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 1960 θα συνταξιοδοτηθούν στα 66 έτη και 2 μήνες. Όσοι γεννήθηκαν από 6 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 1960 θα λάβουν τη σύνταξή τους στα 66 έτη και 3 μήνες. Όσοι γεννήθηκαν από 6 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 1960 θα αποκτήσουν δικαίωμα σύνταξης στα 66 έτη και 4 μήνες.

Για όσους έχουν γεννηθεί αργότερα, η συνταξιοδότηση μετατίθεται στο 2027 ή το 2028, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής τους.

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, ο νόμος περί συντάξεων του 2014 επέσπευσε κατά οκτώ χρόνια την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 66 στα 67 έτη.

Έτσι, η μετάβαση θα ολοκληρωθεί μεταξύ 2026 και 2028 για άνδρες και γυναίκες, με ένα νέο σύστημα σταδιακής εφαρμογής που συνδέει την ηλικία συνταξιοδότησης με τον μήνα γέννησης.