Νάσος Αθανασίου: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του δημοσιογράφου - Φωτογραφίες και βίντεο

Snapshot Η κηδεία του Νάσου Αθανασίου πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια με παρουσία δημοσιογραφικού και πολιτικού κόσμου.

Ο Νάσος Αθανασίου, δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής, απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Εργάστηκε σε τηλεοπτικούς σταθμούς όπως η ΕΤ1 και το Mega Channel, παρουσιάζοντας την ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα».

Υπήρξε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2023 και στη συνέχεια εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.

Στη Νέα Αριστερά συμμετείχε στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό όργανο. Snapshot powered by AI

Βίντεο και φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βριλήσσια, όπου τελείται η κηδεία του Νάσου Αθανασίου.

Συγεννείς, φίλοι, αλλά και σύσσωμος ο δημοσιογραφικός και πολιτικός κόσμος παρευρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία για να αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, σε ηλικία 75 ετών, μετά από μεγάλη μάχη που έδινε καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ο Αλέξης Τσίπρας Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ο Νίκος Βούτσης Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Αντώνης Πρέκας και Πάνος Σκουρολιάκος Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ο Γιώργος Βαρεμένος Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ο Παναγιώτης Καρύδης Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ο Τέρενς Κουίκ και ο Αργύρης Ντινόπουλος Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Η Έλενα Ακρίτα Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ο Ευθύμης Λέκκας Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ο Κώστας Καραγκούνης Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ο Χρήστος Σπίρτζης Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ο Γιάννης Δημαράς Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Πάνος Σκουρλέτης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Τέρενς Κουίκ Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Τέρενς Κουίκ και Μαρία Αντωνιάδου Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Γιάννης Σαρακιώτης και Πάνος Σκουρολιάκος Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Ποιος ήταν ο Νάσος Αθανασίου

Ο Νάσος Αθανασίου, γεννήθηκε στο Αιγάλεω στις 2 Μαρτίου 1951.

Ο Νάσος Αθανασίου έχει εργαστεί στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Σεμίνα Διγενή, στην εμβληματική ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την Εκπομπή.

Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς

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