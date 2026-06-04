Η κότα ...το έσκασε και πήγε για βουτιές - Το τρελό κυνηγητό που έληξε σε μια πισίνα

Μια κότα έκανε μια ολόκληρη πόλη να.. τρέχει πριν καταλήξει σε μια πισίνα

Μια ασυνήθιστη καταδίωξη εκτυλίχθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε σε μια ήσυχη γειτονιά του Κεντάκι, στις ΗΠΑ, όταν μια κότα αποφάσισε να το σκάσει και να οδηγήσει σε ένα τρελό κυνηγητό τις τοπικές αρχές αλλά και τους έκπληκτους κατοίκους της περιοχής.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Τέιτς Κρικ, όπου η υπηρεσία Φροντίδας και Ελέγχου Ζώων της περιφέρειας Λέξινγκτον-Φαγιέτ έλαβε κλήση για ένα πουλερικό που κυκλοφορούσε ελεύθερο στους δρόμους.

Όταν η αρμόδια υπάλληλος έφτασε στο σημείο, διαπίστωσε ότι οι γείτονες είχαν ήδη οργανώσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φτερωτού δραπέτη. Κι όμως, η μικρή κότα αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτική και ευκίνητη, κρατώντας τους πάντες σε εγρήγορση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της υπηρεσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η περιπέτεια της κότας περιελάμβανε μέχρι και μια γρήγορη βουτιά στην πισίνα ενός σπιτιού, ξαφνιάζοντας ακόμα περισσότερο όσους την καταδίωκαν.

Η άγρια νυχτερινή έξοδος ολοκληρώθηκε όταν το πτηνό κουράστηκε και επέτρεψε στους διασώστες να το πιάσουν.

Την ίδια ώρα, οι αξιωματούχοι της υπηρεσίας ζώων έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσουν την προέλευση του ζώου, με σκοπό να επιστρέψει με ασφάλεια στον ιδιοκτήτη του, ενώ μέχρι στιγμής η κοτόπουλο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου.

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