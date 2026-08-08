CNN: Ο αρχηγός του Αμερικανικού στρατού αναζητά σχέδια «εξόδου» από τον πόλεμο με το Ιράν

Πηγές αναφέρουν ότι ο Νταν Κέιν ψάχνει τρόπους να «απεγκλωβιστούν» οι ΗΠΑ από αυτό τον πόλεμο

Ελένη Ευστρατίου

CNN: Ο αρχηγός του Αμερικανικού στρατού αναζητά σχέδια «εξόδου» από τον πόλεμο με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αρχηγός του Αμερικανικού στρατού, Νταν Κέιν, αναζητά σχέδια εξόδου από τον πόλεμο με το Ιράν, εκφράζοντας ανησυχίες για την κλιμάκωση της σύγκρουσης.
  • Ο Κέιν θεωρεί απίθανη μια συμφωνία με τους όρους του προέδρου Τραμπ και αναζητά εναλλακτικές επιλογές πέρα από την αεροπορική επίθεση και την απόβαση χερσαίων δυνάμεων.
  • Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει δυσφορία και ανασφάλεια στις χώρες του Κόλπου, που πιέζουν για ειρηνική λύση και εκφράζουν ανησυχίες για την έλλειψη αμερικανικών αμυντικών συστημάτων.
  • Οι απειλές Τραμπ για πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αναμένεται να προκαλέσουν αντίποινα και να επιδεινώσουν την κατάσταση χωρίς να αναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση.
  • Ο Κέιν επιδιώκει έναν συμβιβασμό που θα τερματίσει τον πόλεμο, παρά το γεγονός ότι αμφισβητείται η ικανότητά του να διαχειριστεί την κρίση και η σχέση του με τον Τραμπ είναι προσεκτικά διαχειριζόμενη.
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«Καμπανάκι» κινδύνου φέρεται να κρούει ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου του Στρατού των ΗΠΑ στον Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της τροπής που έχει πάρει ο πόλεμος με το Ιράν.

Όπως γράφει το CNN, τις τελευταίες εβδομάδες ο Νταν Κέιν έχει τονίσει στους συμβούλους του Τραμπ ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση εξόδου από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μπορεί να οδηγήσει σε «μπούμερανγκ» και η αεροπορική δύναμη δεν θα είναι αρκετή για να πετύχει τους στόχους.

Ανάμεσα στους αξιωματούχους με τους οποίους έχει ανταλλάξει αυτούς τους προβληματισμούς είναι ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ. Σύμφωνα με το CNN, η προσπάθεια του Κέιν στοχεύει στο να ξεκαθαριστούν οι περιορισμοί και οι παγίδες των διαθέσιμων στρατιωτικών επιλογών, εκτός από την στρατιωτική απόβαση Αμερικανών στο ιρανικό έδαφος.

Φόβοι στις χώρες συμμάχους

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές την αντίθεσή του στην ιδέα ανάπτυξης χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, θεωρώντας ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί μπορούν να αναγκάσουν την Τεχεράνη να συμφωνήσει με τους αμερικανικούς όρους. Ωστόσο, ο Κέιν θεωρεί κάτι τέτοιο «απίθανο» και αναζητά άλλες επιλογές που θα ταιριάζουν και στις παραμέτρους του Τραμπ.

Μετά την τελευταία κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τις απειλές για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, ύστερα από συνομιλίες με τους συμμάχους του στη Μέση Ανατολή. Όπως φαίνεται, οι ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις των γειτονικών του κρατών έχουν προκαλέσει δυσφορία και ανασφάλεια στις γύρω χώρες, οι οποίες πιέζουν για την επίτευξη μίας συμφωνίας.

Επιπλέον, η συρρίκνωση των αμερικανικών αποθεμάτων βασικών πυρομαχικών είναι επίσης ένας παράγοντας, ανέφερε το CNN. Πηγές δήλωσαν ότι ήταν μια ανησυχία που έχει διατυπωθεί όχι μόνο από τον Κέιν αλλά και από αξιωματούχους του Κόλπου, οι οποίοι έχουν πρόσφατα μεταφέρει σε αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ πώς η έλλειψη αμερικανικών συστημάτων αεράμυνας υψηλών προδιαγραφών θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά τους να αποκρούσουν πιθανά ιρανικά αντίποινα εάν ο Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει τη σύγκρουση.

Προσεκτικός στις σχέσεις με Τραμπ

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να χτυπήσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, μια κίνηση που σύμφωνα με πηγές είναι απίθανο να αναγκάσει το Ιράν να συνθηκολογήσει - όπως ο ίδιος ο Κέιν έχει αναφερθεί δημοσίως - και σχεδόν σίγουρα θα προκαλέσει επιθέσεις αντιποίνων με στόχο ενεργειακές υποδομές των χωρών του Κόλπου. Κάτι τέτοιο θα αποξενώσει επίσης περαιτέρω τον ιρανικό πληθυσμό, αντί να τροφοδοτήσει την ευθύνη προς το καθεστώς, ανέφεραν αρκετές πηγές.

Αλλά ενώ ο Κέιν έχει εγείρει ανησυχίες, έχει επίσης κατά νου πώς να διατηρήσει τη σχέση του με τον Τραμπ και να είναι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει τα πιθανά μειονεκτήματα των στρατιωτικών επιλογών, όταν τις παρουσιάζει απευθείας στον πρόεδρο, ανέφεραν οι πηγές.

«Είναι έξω από τα νερά του»

Ο Αρχηγός του Στρατού εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται ν συνθηκολογήσει με τους όρους που θέλει ο πρόεδρος Τραμπ και η συνέχεια των επιθέσεων έχει οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο αντιποίνων. Αυτό που επιδιώκει να καταφέρει τώρα, σύμφωνα με το μέσο, είναι ένας «συμβιβασμός» που θα ωφελήσει και τις ΗΠΑ, ακόμη και αν δεν ολοκληρώνει όλους τους αρχικούς στόχους, αρκεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Ωστόσο, αμφισβητείται και η δική του ικανότητα να διαχειριστεί μία εκτεταμένη κρίση. «Είναι έξω από τα νερά του σε αυτό», ανέφερε πηγή που γνωρίζει το πώς ο Κέιν διαχειρίζεται την τρέχουσα κρίση – τόσο στρατηγικά όσο και στη στη σχέση του με τον Τραμπ. Αυτό που αναφέρεται είναι ότι ο Κέιν ήταν προβληματισμένος σχετικά με αυτή την επιχείρηση ήδη τόσο πριν από την έναρξή της, όσο και κατά τη διάρκεια, παρόλο που ο Τραμπ τον επέλεξε προσωπικά να ηγηθεί τις επιχείρησης.

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