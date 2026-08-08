ΕΛΑΣ: Η διπλή κίνηση Τσίπρα στη ΔΕΘ με στόχο την... «περικύκλωση» Μητσοτάκη

Snapshot Η ΕΛΑΣ χωρίζει την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ σε δύο ημερομηνίες, πριν και μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ στις 2 Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες πριν τον πρωθυπουργό.

Η ΕΛΑΣ επιδιώκει να θέσει την πολιτική ατζέντα πριν τον Μητσοτάκη και να απαντήσει μετά την ομιλία του.

Η συνέντευξη Τύπου του Τσίπρα θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, μετά τη διήμερη παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην πολιτική «περικύκλωση» του Κυριάκου Μητσοτάκη και στην ανάδειξη του Τσίπρα ως βασικού πολιτικού αντιπάλου. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επικοινωνιακή και πολιτική επιλογή κάνει η ΕΛΑΣ ενόψει της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, χωρίζοντας ουσιαστικά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, πριν και μετά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ σε ειδική εκδήλωση στο Porto Palace την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 9 Σεπτεμβρίου, θα επισκεφθεί τη ΔΕΘ, θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Helexpo και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο «Ι. Βελλίδης».

Η επιλογή των ημερομηνιών μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη το διήμερο 5-6 Σεπτεμβρίου, γεγονός που τοποθετεί την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ τρεις ημέρες πριν από την κεντρική παρέμβαση του πρωθυπουργού.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΛΑΣ αποκτά τη δυνατότητα να παρουσιάσει πρώτη τις προτάσεις της για την οικονομία και να επιχειρήσει να καθορίσει μέρος της πολιτικής ατζέντας της ΔΕΘ. Οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα θα είναι ήδη στο τραπέζι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβει στο βήμα, με αποτέλεσμα η κυβερνητική παρουσία να κληθεί, εκ των πραγμάτων, να τοποθετηθεί και απέναντι στις προτάσεις που θα έχουν προηγηθεί.

Ο Τσίπρας πριν και μετά τον πρωθυπουργό

Το δεύτερο σκέλος της κίνησης αφορά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μετά την παρουσία του πρωθυπουργού.

Η ΕΛΑΣ επιχειρεί έτσι να αποκτήσει πλεονέκτημα και στις δύο πλευρές της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει τη δυνατότητα να θέσει τα δικά της ζητήματα και να παρουσιάσει το οικονομικό της σχέδιο, βάζοντας στο «τραπέζι» της αντιπαράθεσης τα θέματα που επιλέγει η ίδια, ενώ μετά τον πρωθυπουργό, ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει πλέον ολόκληρη την κυβερνητική ατζέντα, τις εξαγγελίες και τις απαντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μπροστά του και θα μπορεί να απαντήσει συγκεκριμένα σε αυτές κατά τη συνέντευξη Τύπου.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια της ΕΛΑΣ να «περικυκλώσει» πολιτικά την πρωθυπουργική παρουσία στη Θεσσαλονίκη.

Η επιλογή αυτή δείχνει, ταυτόχρονα, ότι η ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει τη φετινή ΔΕΘ ως ένα από τα πρώτα μεγάλα πεδία απευθείας πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, επιχειρώντας να παρουσιάσει τον Αλέξη Τσίπρα όχι απλώς ως έναν ακόμη αρχηγό της αντιπολίτευσης, αλλά ως τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Άλλωστε, η ΔΕΘ θα γίνει το πεδίο παρουσίασης και του ολοκληρωμένου προγράμματος της ΕΛΑΣ, ένα θέμα στο οποίο η Αμαλίας έχει επενδύσει πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, θεωρώντας ότι το πρόγραμμα θα αποτελέσει το βασικό θεωρητικό οπλοστάσιο στην προεκλογική μάχη.

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