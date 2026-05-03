Ο Τραμπ δημοσίευσε νέα AI εικόνα στην οποία «χαλαρώνει» στην Πισίνα Αντανάκλασης του Μνημείου Λίνκολν

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι είναι λάτρης των εικόνων που δημιουργούνται με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς το βράδυ της Παρασκευής δημοσίευσε μια νέα AI φωτογραφία.

Σε αυτήν εμφανίζεται ο ίδιος να χαμογελά πάνω σε ένα χρυσό φουσκωτό, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ να χαλαρώνουν στο νερό της Πισίνας Αντανάκλασης του Μνημείου Λίνκολν, στο πλαίσιο παρουσίασης σχεδίου ανακαίνισης της περιοχής.

Να σημειωθεί ότι επί του παρόντος, ομάδες της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να βάφουν τον πυθμένα της πισίνας, η οποία έχει αδειάσει, για λόγους συντήρησης. Σύμφωνα με την υπηρεσία, απαγορεύεται το κολύμπι ή το περπάτημα στο νερό αυτού του ιστορικού μνημείου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το έργο ανακαίνισης θα διαρκέσει μία εβδομάδα και θα κοστίσει 2 εκατομμύρια δολάρια.