Ζελένσκι: Η Μόσχα ετοιμάζει χτύπημα με τον «Ορέσνικ» - Aνακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ

Η Ρωσία έχει ήδη επιτεθεί δύο φορές στην Ουκρανία με τον Ορέσνικ

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Η Ρωσία προετοιμάζει πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας τον υπερηχητικό πύραυλο «Ορέσνικ», δήλωσε το Σάββατο (23/5) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικαλούμενος υπηρεσίες πληροφοριών της χώρα του, των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

«Βλέπουμε ενδείξεις προετοιμασίας για ένα συνδυασμένο πλήγμα στο ουκρανικό έδαφος, του Κιέβου περιλαμβανομένου, με χρήση διάφορων τύπων οπλισμού. Τα συγκεκριμένα όπλα μέσου βεληνεκούς μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ένα τέτοιο πλήγμα», έγραψε ο Ζελένσκι στο X αναφερόμενος στον προηγμένο ρωσικό υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ.

Μάλιστα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο έκανε γνωστό ότι πληροφορίες σχετικά με μια δυνητικά σημαντική αεροπορική επίθεση που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή τις επόμενες 24 ώρες. Συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ να είναι έτοιμοι να σπεύσουν στα καταφύγια σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός.

Η Ρωσία έχει ήδη επιτεθεί δύο φορές στην Ουκρανία με τον Ορέσνικ, έναν πύραυλο για τον οποίο ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καυχηθεί πως είναι αδύνατο να αναχαιτισθεί λόγω της ταχύτητάς του, η οποία φέρεται ότι είναι δεκαπλάσια της ταχύτητας του ήχου.

Ρωσία: 18 οι νεκροί από την επίθεση σε φοιτητικό κοιτώνα

Στο μεταξύ, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως ο απολογισμός των νεκρών από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε φοιτητικό κοιτώνα στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία αυξήθηκε σε 18 και πολλά από τα θύματα είναι νεαρές γυναίκες. Τρεις άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε διαταγή στις ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάσουν επιλογές για αντίποινα εναντίον της Ουκρανίας αφού η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι στοχοθέτησε εσκεμμένα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα κολέγιο εκπαίδευσης δασκάλων στην πόλη Σταρομπίλσκ.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αρνήθηκαν ότι ευθύνονται για την επίθεση, λέγοντας ότι έπληξαν στην περιοχή αυτή, που απέχει 65 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, μια ελίτ μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ότι συμμορφώνονται με το διεθνή ανθρωπιστικό νόμο. Ο Ρώσος πρόεδρος με τη σειρά του υποστήριξε ότι στην περιοχή αυτή δεν υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και χαρακτήρισε το πλήγμα «τρομοκρατική ενέργεια».

