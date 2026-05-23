Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης σε περιοχή της Ημαθίας

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία μίας γυναίκας και δύο ανδρών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης σε περιοχή της Ημαθίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας που έγινε τον Μάρτιο.
  • Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία μίας γυναίκας και δύο ανδρών που εμπλέκονται στην απάτη.
  • Η γυναίκα προσποιήθηκε τη λογίστρια του γιου της ηλικιωμένης και απαίτησε να καταγραφούν τα κοσμήματα για να αποφύγει πρόστιμο.
  • Με τη συνεργασία ενός άνδρα που προσποιήθηκε τον γιο, απέσπασαν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ.
  • Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό άλλων συνεργών και πιθανή συμμετοχή σε παρόμοια εγκλήματα.
Snapshot powered by AI

Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε τον περασμένο Μάρτιο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Συγκεκριμένα, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία μίας γυναίκας και δύο ανδρών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Η γυναίκα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενη τη λογίστρια του γιου της, ισχυρίστηκε ότι έχει επιβληθεί πρόστιμο σε αυτόν και προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του προστίμου, έπρεπε να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι. Μάλιστα για να πειστεί η ηλικιωμένη ένας άλλος άνδρας προσποιήθηκε στο τηλέφωνο τον γιο της.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε η γυναίκα και ο ένας από τους άνδρες την ανέμενε σε όχημα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:45ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Γάλλος τουρίστας κατέληξε σε κρουαζιερόπλοιο

21:44ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague Final Four 2026: Οι διαιτητές του τελικού

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ο καπετάνιος του MV Hondius μπορεί επιτέλους να εγκαταλείψει το πλοίο

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε μεγάλη τρύπα στο οδόστρωμα της Κασσάνδρου - Αποκλείστηκε το σημείο

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Περιπετειώδης διάσωση Ολλανδής που έπεσε σε δύσβατο σημείο - Δείτε εικόνες

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτήρια της προτομής του Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη στα Χανιά

21:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης σε περιοχή της Ημαθίας

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στους δρόμους – Μπαράζ παραβάσεων του ΚΟΚ, τι καταγράφουν οι έξυπνες κάμερες

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: «Κλειδώνει» το μνημόνιο για τη λήξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μπρίτνει Σπίαρς οδηγούσε μεθυσμένη και συνελήφθη - Στη δημοσιότητα το βίντεο

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Έφοδο σε 17 οικίες έκανε η ΕΛ.ΑΣ – Ελέγχθηκαν 68 άτομα και κατασχέθηκαν 4,7 κιλά κάνναβης

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα η νέα «αγαπημένη» των Τούρκων επενδυτών - Ρεκόρ ενδιαφέροντος για τα ακίνητα

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες – Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Μόσχα ετοιμάζει χτύπημα με τον «Ορέσνικ» - Aνακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανοικτό την Κυριακή το φαράγγι Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Πρόντι: «Αν η Γερμανία πιστεύει ότι είναι η ηγέτιδα της Ευρώπης, η ΕΕ τελείωσε»

20:04ΕΘΝΙΚΑ

Έφτασε η «Μέρα της Κρίσης»: Η καταιγιστική τετραλογία «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» και ο ολοκληρωτικός ελληνοτουρκικός πόλεμος - Ο συγγραφέας μιλάει στο Newsbomb

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία αναστέλλει τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για να αποφύγει τις καλοκαιρινές ουρές

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Final Four Euroleague 2026: Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων προς το T-Center

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Εισβολή ληστών στο σπίτι του Αλέν Προστ στην Ελβετία - Αναφορές για τραυματισμό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου - Δίνει μάχη για τη ζωή του

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: «Κλειδώνει» το μνημόνιο για τη λήξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιρακινός σχεδίαζε τη δολοφονία της Ιβάνκα Τραμπ - Η σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

19:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Επιστρέφουν οι δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

20:04ΕΘΝΙΚΑ

Έφτασε η «Μέρα της Κρίσης»: Η καταιγιστική τετραλογία «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» και ο ολοκληρωτικός ελληνοτουρκικός πόλεμος - Ο συγγραφέας μιλάει στο Newsbomb

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στους δρόμους – Μπαράζ παραβάσεων του ΚΟΚ, τι καταγράφουν οι έξυπνες κάμερες

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

16:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League Σιαμέν: Εκπληκτικός Τεντόγλου με κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος!

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Εισβολή ληστών στο σπίτι του Αλέν Προστ στην Ελβετία - Αναφορές για τραυματισμό του

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένας γάμος σαν… παραμύθι στις Πρασσές – Παντρεύτηκαν την μέρα της ονομαστικής γιορτής τους

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες – Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έτοιμος για μακελειό; Ο «Titi», οι 6 χειροβομβίδες και οι πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία UFO: Viral το βίντεο με παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο που μοιάζει με «αιωρούμενο εξωγήινο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ