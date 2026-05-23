Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης σε περιοχή της Ημαθίας

Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας που έγινε τον Μάρτιο.

Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε τον περασμένο Μάρτιο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Συγκεκριμένα, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία μίας γυναίκας και δύο ανδρών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Η γυναίκα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενη τη λογίστρια του γιου της, ισχυρίστηκε ότι έχει επιβληθεί πρόστιμο σε αυτόν και προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του προστίμου, έπρεπε να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι. Μάλιστα για να πειστεί η ηλικιωμένη ένας άλλος άνδρας προσποιήθηκε στο τηλέφωνο τον γιο της.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε η γυναίκα και ο ένας από τους άνδρες την ανέμενε σε όχημα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

