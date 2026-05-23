Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες – Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή, 24 Μαΐου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Την Κυριακή 24 Μαΐου προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, από το μεσημέρι έως το απόγευμα.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 27 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ στο Αιγαίο θα κυμανθεί μεταξύ 24 και 25 βαθμών.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί στα δυτικά και από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά, με ένταση έως 6 μποφόρ στα τοπικά σημεία του Αιγαίου.
  • Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και όμβροι με θερμοκρασίες από 14 έως 27 και 15 έως 26 βαθμούς αντίστοιχα.
  • Στις περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και των νησιών αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες προβλέπει για την Κυριακή η ΕΜΥ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στην Αττική οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 27 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 26 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι - απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Στη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι - απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα τοπικά στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Τοπικές νεφώσεις με βροχές ή όμβρους κυρίως στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στις Κυκλάδες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

