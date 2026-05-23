Τα “Μεγαλιθικά Νεολιθικά Μνημεία από τη Μάλτα ως την Ιβηρική” αποκαλύπτονται σε νέα μελέτη

Πρόκειται για την πρώτη έρευνα στην ελληνική βιβλιογραφία που μελετά τόσα πολλά από αυτά τα μνημεία σε αυτήν τη συγκεκριμένη περιοχή

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Τα “Μεγαλιθικά Νεολιθικά Μνημεία από τη Μάλτα ως την Ιβηρική” αποκαλύπτονται σε νέα μελέτη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα νέο βιβλίο ήρθε για να ενώσει την επιστήμη της Αρχαιολογίας με την αγάπη μας για τα ταξίδια. Τα “Μεγαλιθικά Νεολιθικά Μνημεία από τη Μάλτα ως την Ιβηρική” της Ιωάννας Παπαμιχαήλ μαρτυρούν την επιτόπια έρευνά της σε αυτούς τους μνημειώδεις προϊστορικούς τόπους.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα οδοιπορικό στα εμβληματικότερα μεγαλιθικά μνημεία που εκτείνονται στο τόξο από τα Μαλτέζικα νησιά ως την Ανδαλουσία. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα στην ελληνική βιβλιογραφία που μελετά τόσα πολλά από αυτά τα μνημεία σε αυτήν τη συγκεκριμένη περιοχή. Μέσα σε αυτές τις σχεδόν 200 σελίδες, αναλύεται η δομή αυτών των εντυπωσιακών κατασκευών, η χρήση και ο τρόπος κατασκευής τους.

1779554284559-579985088-image1.jpg

Όλα τα προϊστορικά μνημεία που καταγράφονται εδώ έχουν έναν ιδιαίτερο προσανατολισμό, ο οποίος εξυπηρετεί έναν σκοπό για τους νεολιθικούς ανθρώπους. Ορισμένα έχουν την είσοδό τους ευθυγραμμισμένη με το θερινό ή το χειμερινό ηλιοστάσιο, άλλα λούζονται στο φως του ήλιου κατά την ανατολή της εαρινής ισημερίας, άλλα αποτυπώνουν σημεία του νυχτερινού ουρανού ή “κοιτάνε” σε ιερές για αυτούς τοποθεσίες. Ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών; Τι ήθελαν να επιτύχουν οι νεολιθικές κοινωνίες;

Τα αρχαιολογικά ευρήματα μάς δίνουν πλούσιες πληροφορίες σχετικά με την κοσμοθέαση των νεολιθικών ανθρώπων, τις πεποιθήσεις τους για τη ζωή και τον θάνατο, τις σχέσεις τους με τη φύση, τον ουρανό και τα άστρα. Σκαλισμένα σύμβολα, ειδώλια και μεγαλύτερα αγάλματα δεν μαρτυρούν μόνο την τέχνη της εποχής αλλά και την οργάνωση της κοινωνίας, το τι θεωρούσαν ιερό, ποιες ήταν οι μεταφυσικές ανησυχίες και πώς απαντούσαν σε αυτές. Τα οικοδομήματά τους είναι εντυπωσιακά μέχρι σήμερα, καθώς οι τεράστιες πλάκες που έχουν χρησιμοποιηθεί ως βασικό δομικό στοιχείο στέκουν ακόμη όρθιες, χιλιάδες χρόνια μετά, ψιθυρίζοντας στα αφτιά μας τα μυστικά των ιερέων και των αστρονόμων της εποχής.

image0.jpg

Μέσα σε αυτό το οδοιπορικό θα δείτε κι άλλους ενδιαφέροντες προορισμούς κοντά στα μεγαλιθικά μνημεία που αξίζει να επισκεφθείτε και πιθανότατα δεν θα βρείτε στους τουριστικούς οδηγούς. Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό είναι αποκλειστικά από το αρχείο της συγγραφέως, η οποία επισκέφθηκε όλα τα μνημεία που μελετώνται εδώ, ερεύνησε την ιστορία με τη βοήθεια επίσημων φορέων και κατόπιν ενσωμάτωσε τις νεότερες πληροφορίες που φέρνουν στο φως για αυτά τα μνημεία οι πρόσφατες πανεπιστημιακές μελέτες. Όλες οι πηγές αναφέρονται στις τελευταίες σελίδες.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έκτωρ.

image2.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:13ΚΟΣΜΟΣ

Πρόντι: «Αν η Γερμανία πιστεύει ότι είναι η ηγέτιδα της Ευρώπης, η ΕΕ τελείωσε»

20:04ΕΘΝΙΚΑ

Έφτασε η «Μέρα της Κρίσης»: Η καταιγιστική τετραλογία «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» και ο ολοκληρωτικός ελληνοτουρκικός πόλεμος - Ο συγγραφέας μιλάει στο Newsbomb

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία αναστέλλει τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για να αποφύγει τις καλοκαιρινές ουρές

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Final Four Euroleague 2026: Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων προς το T-Center

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Εισβολή ληστών στο σπίτι του Αλέν Προστ στην Ελβετία - Αναφορές για τραυματισμό του

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεκάδες τραυματίες από μετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ

19:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα “Μεγαλιθικά Νεολιθικά Μνημεία από τη Μάλτα ως την Ιβηρική” αποκαλύπτονται σε νέα μελέτη

19:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Επιστρέφουν οι δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «πλησιάζουν πολύ πιο κοντά» σε συμφωνία με Ιράν - Επικοινωνία με ηγέτες του Κόλπου

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιρακινός σχεδίαζε τη δολοφονία της Ιβάνκα Τραμπ - Η σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου - Δίνει μάχη για τη ζωή του

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα 8 λαχανικά που είναι υγιείς πηγές υδατανθράκων

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο: «Προστατέψτε τους Χριστιανούς της Συρίας»

18:43ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ «βλέπει» «50-50» πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν – Αποφάσεις πιθανότατα την Κυριακή

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εμφανίστηκε ξανά το μοναδικό γιγάντιο λευκό πάντα στα δάση της Κίνας - Δείτε εικόνες

18:25ΥΓΕΙΑ

Αλκοόλ και οργανισμός: Οι βλάβες που μπορούν — και δεν μπορούν — να αντιστραφούν

18:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυστήριο 4.600 ετών: Πώς η Πυραμίδα του Χέοπα αντέχει σεισμούς και αιώνες

18:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε αστυνομικοί και ένας έφηβος σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου - Δίνει μάχη για τη ζωή του

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεκάδες τραυματίες από μετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

16:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League Σιαμέν: Εκπληκτικός Τεντόγλου με κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος!

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

White Veil: «Με τεράστια αγανάκτηση ενημερώνουμε για τις παραλείψεις της Euroleague»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «πλησιάζουν πολύ πιο κοντά» σε συμφωνία με Ιράν - Επικοινωνία με ηγέτες του Κόλπου

07:35LIFESTYLE

Ανακατεύεται η τράπουλα της ενημέρωσης στα κανάλια – Ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, ποιοι μένουν σταθεροί

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένας γάμος σαν… παραμύθι στις Πρασσές – Παντρεύτηκαν την μέρα της ονομαστικής γιορτής τους

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έτοιμος για μακελειό; Ο «Titi», οι 6 χειροβομβίδες και οι πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία UFO: Viral το βίντεο με παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο που μοιάζει με «αιωρούμενο εξωγήινο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ