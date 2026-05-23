Τα “Μεγαλιθικά Νεολιθικά Μνημεία από τη Μάλτα ως την Ιβηρική” αποκαλύπτονται σε νέα μελέτη

Ένα νέο βιβλίο ήρθε για να ενώσει την επιστήμη της Αρχαιολογίας με την αγάπη μας για τα ταξίδια. Τα “Μεγαλιθικά Νεολιθικά Μνημεία από τη Μάλτα ως την Ιβηρική” της Ιωάννας Παπαμιχαήλ μαρτυρούν την επιτόπια έρευνά της σε αυτούς τους μνημειώδεις προϊστορικούς τόπους.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα οδοιπορικό στα εμβληματικότερα μεγαλιθικά μνημεία που εκτείνονται στο τόξο από τα Μαλτέζικα νησιά ως την Ανδαλουσία. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα στην ελληνική βιβλιογραφία που μελετά τόσα πολλά από αυτά τα μνημεία σε αυτήν τη συγκεκριμένη περιοχή. Μέσα σε αυτές τις σχεδόν 200 σελίδες, αναλύεται η δομή αυτών των εντυπωσιακών κατασκευών, η χρήση και ο τρόπος κατασκευής τους.

Όλα τα προϊστορικά μνημεία που καταγράφονται εδώ έχουν έναν ιδιαίτερο προσανατολισμό, ο οποίος εξυπηρετεί έναν σκοπό για τους νεολιθικούς ανθρώπους. Ορισμένα έχουν την είσοδό τους ευθυγραμμισμένη με το θερινό ή το χειμερινό ηλιοστάσιο, άλλα λούζονται στο φως του ήλιου κατά την ανατολή της εαρινής ισημερίας, άλλα αποτυπώνουν σημεία του νυχτερινού ουρανού ή “κοιτάνε” σε ιερές για αυτούς τοποθεσίες. Ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών; Τι ήθελαν να επιτύχουν οι νεολιθικές κοινωνίες;

Τα αρχαιολογικά ευρήματα μάς δίνουν πλούσιες πληροφορίες σχετικά με την κοσμοθέαση των νεολιθικών ανθρώπων, τις πεποιθήσεις τους για τη ζωή και τον θάνατο, τις σχέσεις τους με τη φύση, τον ουρανό και τα άστρα. Σκαλισμένα σύμβολα, ειδώλια και μεγαλύτερα αγάλματα δεν μαρτυρούν μόνο την τέχνη της εποχής αλλά και την οργάνωση της κοινωνίας, το τι θεωρούσαν ιερό, ποιες ήταν οι μεταφυσικές ανησυχίες και πώς απαντούσαν σε αυτές. Τα οικοδομήματά τους είναι εντυπωσιακά μέχρι σήμερα, καθώς οι τεράστιες πλάκες που έχουν χρησιμοποιηθεί ως βασικό δομικό στοιχείο στέκουν ακόμη όρθιες, χιλιάδες χρόνια μετά, ψιθυρίζοντας στα αφτιά μας τα μυστικά των ιερέων και των αστρονόμων της εποχής.

Μέσα σε αυτό το οδοιπορικό θα δείτε κι άλλους ενδιαφέροντες προορισμούς κοντά στα μεγαλιθικά μνημεία που αξίζει να επισκεφθείτε και πιθανότατα δεν θα βρείτε στους τουριστικούς οδηγούς. Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό είναι αποκλειστικά από το αρχείο της συγγραφέως, η οποία επισκέφθηκε όλα τα μνημεία που μελετώνται εδώ, ερεύνησε την ιστορία με τη βοήθεια επίσημων φορέων και κατόπιν ενσωμάτωσε τις νεότερες πληροφορίες που φέρνουν στο φως για αυτά τα μνημεία οι πρόσφατες πανεπιστημιακές μελέτες. Όλες οι πηγές αναφέρονται στις τελευταίες σελίδες.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έκτωρ.