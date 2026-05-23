Αλκοόλ και οργανισμός: Οι βλάβες που μπορούν — και δεν μπορούν — να αντιστραφούν

Τι αναφέρουν οι πιο σύγχρονες έρευνες

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Αλκοόλ και οργανισμός: Οι βλάβες που μπορούν — και δεν μπορούν — να αντιστραφούν
ΥΓΕΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το αλκοόλ μπορεί να είναι βαθιά συνδεδεμένο με τη ζωή μας. Μια μπίρα ή ένα ποτήρι κρασί όταν συναντιόμαστε με φίλους. Ένα κοκτέιλ στο τέλος μιας δύσκολης ημέρας. Μια σειρά από πρόποσεις σε ένα πάρτι.

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μια τόσο φαινομενικά αθώα συνήθεια μειώνει την άμυνα του οργανισμού απέναντι στις λοιμώξεις και αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου και άλλων χρόνιων ασθενειών — όμως, σύμφωνα με την επιστήμη, αυτό ακριβώς συμβαίνει.

«Το αλκοόλ είναι εγγενώς τοξικό. Το χρησιμοποιούμε για απολύμανση· το χρησιμοποιούμε για να σκοτώνουμε μικροοργανισμούς. Άρα το ερώτημα είναι: υπάρχει ασφαλής ποσότητα κατανάλωσης;» δήλωσε ο Dr. Andrew Freeman. Ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός μελετών απαντά «όχι».

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται άμεσα με 62 διαφορετικές παθήσεις, μεταξύ των οποίων αλκοολική καρδιοπάθεια, ψυχωτικές διαταραχές, γαστρίτιδα, έλκη, παγκρεατίτιδα και λιπώδης νόσος του ήπατος, καθώς και πιο γνωστές καταστάσεις όπως το εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο και η κίρρωση του ήπατος.

«Αυτές οι παθήσεις αποδίδονται 100% στο αλκοόλ, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπήρχαν καν χωρίς τη χρήση του», εξήγησε ο Jürgen Rehm, ο οποίος ερευνά τις επιπτώσεις του αλκοόλ από το 2003 σε συνεργασία με τον World Health Organization και επιστήμονες από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Υπάρχουν ακόμη περίπου 30 ασθένειες στις οποίες το αλκοόλ παίζει σημαντικό ρόλο, όπως ο καρκίνος του μαστού και άλλες μορφές καρκίνου, οι καρδιοπάθειες, τα εγκεφαλικά επεισόδια, ο διαβήτης και η άνοια», πρόσθεσε. «Οι ασθένειες αυτές θα υπήρχαν και χωρίς το αλκοόλ, όμως η κατανάλωσή του ευθύνεται για ένα ποσοστό των περιστατικών.»

Η ικανότητα του οργανισμού να καταπολεμά λοιμώξεις επηρεάζεται επίσης σημαντικά. Ακόμη και ένα μόνο ποτό μπορεί να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα μέσα σε 20 λεπτά από την κατανάλωση. Η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη σε κρίσιμα κύτταρα του ανοσοποιητικού.

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις στην υγεία εμφανίζονται στους ανθρώπους που πίνουν καθημερινά μεγάλες ποσότητες, επισημαίνει ο Rehm. Ωστόσο, υπάρχει μια παγίδα: πολλές έρευνες ορίζουν ως «βαριά κατανάλωση» περισσότερα από 40 γραμμάρια καθαρού αλκοόλ ημερησίως για τις γυναίκες και 60 γραμμάρια για τους άνδρες. Ένα τυπικό ποτό στις ΗΠΑ περιέχει περίπου 14 γραμμάρια καθαρού αλκοόλ.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ένα κοκτέιλ μπορεί εύκολα να περιέχει δύο ή περισσότερες δόσεις δυνατού ποτού — και έτσι κάποιος μπορεί να θεωρηθεί «βαρύς πότες» μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Πολλά ποτά περιέχουν περισσότερο αλκοόλ απ’ όσο αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές, αυξάνοντας σημαντικά τους κινδύνους για την υγεία. Και φυσικά, το αλκοόλ δεν περιορίζεται στα σκληρά ποτά: κρασί, μπίρα, μηλίτης, σέρι, βερμούτ και σάκε περιέχουν επίσης αλκοόλ.

Πόσο επηρεάζουν όμως όλα αυτά το προσδόκιμο ζωής;

«Η ομάδα μας δημιούργησε μια δωρεάν εφαρμογή που δείχνει πόσα λεπτά ή ημέρες ζωής χάνονται με κάθε ποτό», ανέφερε ο Rehm. «Η εφαρμογή δείχνει επίσης πόσο χρόνο ζωής μπορεί να κερδίσει κάποιος όταν σταματήσει να πίνει.»

Παρά τα ανησυχητικά δεδομένα, υπάρχει και μια θετική πλευρά: πολλές από τις ασθένειες που σχετίζονται με το αλκοόλ μπορούν να επιβραδυνθούν, να σταματήσουν ή ακόμη και να αντιστραφούν, εφόσον ληφθούν έγκαιρα μέτρα.

Αλκοόλ και λοιμώξεις

Το αλκοόλ διαταράσσει τη λειτουργία του έμφυτου ανοσοποιητικού συστήματος — δηλαδή της φυσικής άμυνας με την οποία γεννιόμαστε — αλλά και της επίκτητης ανοσίας που αναπτύσσουμε με την έκθεσή μας σε παθογόνους οργανισμούς.

Ακόμη και μικρή ποσότητα αλκοόλ μπορεί να μειώσει άμεσα την ικανότητα σημαντικών λευκών αιμοσφαιρίων, όπως τα μακροφάγα, τα ουδετερόφιλα και τα φυσικά φονικά κύτταρα, να καταπολεμήσουν ιούς, βακτήρια και καρκινικά κύτταρα.

Ένα επεισόδιο υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ — συνήθως τέσσερα ή περισσότερα ποτά μέσα σε λίγες ώρες — μπορεί να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστημα για 24 ώρες.

Ευτυχώς, οι άμεσες επιπτώσεις δεν διαρκούν πολύ. Ανάλογα με την ποσότητα κατανάλωσης, ο οργανισμός μπορεί να επανέλθει μέσα σε λίγες ημέρες ή μία εβδομάδα.

Ωστόσο, η χρόνια χρήση αλκοόλ μπορεί να εξασθενήσει ή να καταστρέψει κύτταρα-κλειδιά του ανοσοποιητικού, αυξάνοντας την ευπάθεια σε λοιμώξεις όπως η πνευμονία, ο HIV και η φυματίωση.

Αλκοόλ και καρκίνος

Το αλκοόλ αποτελεί την τρίτη σημαντικότερη αποτρέψιμη αιτία καρκίνου στις ΗΠΑ μετά το κάπνισμα και την παχυσαρκία, σύμφωνα με τον Dr. Vivek Murthy.

Όλοι οι τύποι αλκοόλ συμβάλλουν στην εμφάνιση καρκίνου, προκαλώντας βλάβες στο DNA και αυξάνοντας τη χρόνια φλεγμονή. Στις γυναίκες, ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά τον καρκίνο του μαστού, ενώ στους άνδρες ο καρκίνος που συνδέεται συχνότερα με το αλκοόλ είναι ο καρκίνος του παχέος εντέρου.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η διακοπή του αλκοόλ μπορεί να μειώσει σημαντικά τις βλάβες στην υγεία, εφόσον δεν έχει ήδη προκληθεί μη αναστρέψιμη ζημιά.

«Ο καρκίνος χρειάζεται χρόνια για να αναπτυχθεί», εξήγησε ο Sinclair Carr. «Επομένως, κάποιος μπορεί ήδη να έχει αναπτύξει καρκινικά κύτταρα εξαιτίας του αλκοόλ πριν σταματήσει να πίνει. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει ήδη καρκίνος, η διακοπή του αλκοόλ εξαλείφει τον μελλοντικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου που σχετίζεται με αυτό.»

Αλκοόλ και εγκέφαλος

Παλιότερα λεγόταν ότι το αλκοόλ σκοτώνει εγκεφαλικά κύτταρα. Σήμερα, η επιστήμη δείχνει ότι καταστρέφει κυρίως τις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων, οδηγώντας σε συρρίκνωση του εγκεφάλου, ιδιαίτερα σε περιοχές που σχετίζονται με τη μνήμη και τη λήψη αποφάσεων.

Μία από τις μεγαλύτερες μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα διαπίστωσε ότι ακόμη και τρία ποτά την εβδομάδα αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας κατά 15% σε σύγκριση με την κατανάλωση ενός ποτού την εβδομάδα.

Οι βλάβες στον εγκέφαλο μπορούν να αντιστραφούν εν μέρει, ιδιαίτερα αν η διακοπή του αλκοόλ γίνει έγκαιρα. Η προσοχή, η μνήμη και άλλες γνωστικές λειτουργίες συχνά βελτιώνονται με την αποχή.

Ωστόσο, η χρόνια βαριά κατανάλωση και τα επεισόδια υπερβολικής κατανάλωσης φαίνεται ότι συνδέονται με πιο μόνιμες αλλαγές στον εγκέφαλο και αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

Αλκοόλ και καρδιά

Παρότι για χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι το αλκοόλ κάνει καλό στην καρδιά, τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα αμφισβητούν ολοένα και περισσότερο αυτή την πεποίθηση.

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση μπορεί να έχει μικρό προστατευτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η κατανάλωση, αυξάνεται και ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Μελέτη του 2023 έδειξε ότι ακόμη και ένα αλκοολούχο ποτό την ημέρα μπορεί να αυξήσει τη συστολική αρτηριακή πίεση — δηλαδή τη «μεγάλη» πίεση.

«Υπάρχουν πλέον αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι το αλκοόλ μπορεί να είναι περισσότερο επιβλαβές παρά ωφέλιμο», δήλωσε ο Freeman. «Οι περισσότερες ιατρικές εταιρείες συνιστούν στους ανθρώπους είτε να μην ξεκινούν να πίνουν είτε, αν πίνουν ήδη, να περιορίζουν όσο γίνεται την κατανάλωση ή να τη διακόπτουν εντελώς.»

https://www.instagram.com/p/DYryb0clsSA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πηγή: cnn.com

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Axios: «50-50» οι πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν – Αποφάσεις πιθανότατα την Κυριακή

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εμφανίστηκε ξανά το μοναδικό γιγάντιο λευκό πάντα στα δάση της Κίνας - Δείτε εικόνες

18:25ΥΓΕΙΑ

Αλκοόλ και οργανισμός: Οι βλάβες που μπορούν — και δεν μπορούν — να αντιστραφούν

18:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυστήριο 4.600 ετών: Πώς η Πυραμίδα του Χέοπα αντέχει σεισμούς και αιώνες

18:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε αστυνομικοί και ένας έφηβος σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι οι δράστες της ένοπλης ληστείας σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία - Χειροπέδες σε 15χρονο, 17χρονο και 16χρονο

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Αινιγματική ανάρτηση Τραμπ με χάρτη: «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Metallica ή Iron Maiden: Ποια από τις δύο συναυλίες θα κάνει περισσότερο «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη

17:35ΚΟΣΜΟΣ

FT: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας - Τεχεράνη: Προσέγγιση προς μια συμφωνία

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Υπερτουρισμός: Από τη Σαντορίνη στη Βενετία, πόλεις και νησιά «πνίγονται» από τους επισκέπτες

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Έχει σημειωθεί πρόοδος στο θέμα του Ιράν

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Αφρική αντιμέτωπη με τον εφιάλτη του Έμπολα - Δέκα χώρες σε άμεσο κίνδυνο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ζημιές σε ελαιόδεντρα και αμπέλια από την έντονη χαλαζόπτωση

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Μαζική διαδήλωση στη Μαδρίτη κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ - Προσπάθησαν να εισβάλλουν στην οικία του

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ένοπλη επίθεση δέχθηκε ο δήμαρχος Φετιγιέ - Τραυματίστηκε στο πόδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

18:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έτοιμος για μακελειό; Ο «Titi», οι 6 χειροβομβίδες και οι πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

White Veil: «Με τεράστια αγανάκτηση ενημερώνουμε για τις παραλείψεις της Euroleague»

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Μαζική διαδήλωση στη Μαδρίτη κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ - Προσπάθησαν να εισβάλλουν στην οικία του

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

16:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League Σιαμέν: Εκπληκτικός Τεντόγλου με κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος!

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

07:35LIFESTYLE

Ανακατεύεται η τράπουλα της ενημέρωσης στα κανάλια – Ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, ποιοι μένουν σταθεροί

17:35ΚΟΣΜΟΣ

FT: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας - Τεχεράνη: Προσέγγιση προς μια συμφωνία

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι επιστήμονες «δείχνουν» τον Σαρωνικό, όλα τα σενάρια - Ειδικοί μιλάνε στο Newsbomb

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Metallica ή Iron Maiden: Ποια από τις δύο συναυλίες θα κάνει περισσότερο «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

13:13ΕΘΝΙΚΑ

Αποκάλυψη Newsbomb φωτογραφίας ντοκουμέντο περί τουρκικής στοχοποίησης της Λήμνου: Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της Άγκυρας; Ειδικός αναλυτής εξηγεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ