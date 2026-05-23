Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι οι δράστες της ένοπλης ληστείας σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία

Στη σύλληψη τριών ανηλίκων που εμπλέκονταν σε υπόθεση ένοπλης ληστείας σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Τούμπας-Τριανδρίας συνέλαβαν έναν 15χρονο, έναν 17χρονο και έναν 16χρονο οι οποίοι τα ξημερώματα της Πέμπτης από κοινού με τέσσερις ακόμη συνεργούς τους αφαίρεσαν με την απειλή χρήσης όπλου, από υπάλληλο καταστήματος ψιλικών στην περιοχή της Τριανδρίας, το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, διάφορα καπνικά προϊόντα και ένα τσαντάκι που περιείχε χρήματα και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία:

