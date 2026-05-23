Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5) στον επαρχιακό δρόμο Ιεράπετρας – Βιάννου, λίγο πριν από το χωριό Μουρνιές, υπό έντονη βροχόπτωση.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός από τους δύο οδηγούς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς ο ένας εκ των οδηγών εγκλωβίστηκε στο όχημά του.

Οι διασώστες τον απεγκλώβισαν βαριά τραυματισμένο και χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν στο σημείο, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το θύμα είναι άνδρας ηλικίας περίπου 75 ετών.

Ο άτυχος άνδρας με καταγωγή από τις Μουρνιές, διέμενε μόνιμα στο Ηράκλειο, ενώ μετακινούνταν κάθε Σαββατοκύριακο στο χωριό για αγροτικές εργασίες.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

