Ξεκαθαρίζει ο καιρός Αγίου Πνεύματος και αρχών Ιουνίου - Τι προβλέπουν τα μοντέλα GFS και ECMWF

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό των επομένων ημερών, του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος και του πρώτου διαστήματος του Ιουνίου.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών.

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε χθες αναφέρει και δημοσιεύεται στο Youweather.com:

Βάσει GFS & ECMWF Ensembles (22/05/2026)

Το διάστημα 22 Μαίου έως 6 Ιουνίου 2026 χαρακτηρίζεται από:

1. Θερμοκρασίες σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές το διάστημα 23 έως 27 Μαίου - αυξημένη αστάθεια στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας καθώς και σε τμήματα της νησιωτικής χώρας το Σαββατοκύριακο 23 έως 24 Μαίου - αστάθεια και τις υπόλοιπες ημέρες της περιόδους, επικεντρωμένη πλέον στα δυτικά και βόρεια.

2. Άνοδος της θερμοκρασίας το διάστημα 28 έως 29 Μαίου - σποραδική αστάθεια στα δυτικά και βόρεια η οποία θα ενταθεί την 29η Μαίου με τοπικά έντονες καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα του ηπειρωτικού ορεινού κορμού.

3. Πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας το διάστημα 30 έως 31 Μαίου - αυξημένη αστάθεια με τοπικά έντονες καταιγίδες στα ηπειρωτικά τμήματα της Πελοποννήσου καθώς κσι στο σύνολο του ηπειρωτικού ορεινού κορμού.

4. Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας απο την 1η Ιονίου με τις θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 32 βαθμούς Κελσίου μετα τις 3 Ιουνίου. Αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

