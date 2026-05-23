Υποβρύχια σπήλαια στην Ελλάδα: Ειδικός περιγράφει τον κόσμο των καταδύσεων και τους κινδύνους

Το Νewsbomb «φωτίζει» τον άγνωστο και απαιτητικό κόσμο των καταδύσεων σπηλαίων - Ο έμπειρος δύτης και ερευνητής Κώστας Θωκταρίδης εξηγεί τους κινδύνους, τη σημασία της εκπαίδευσης και όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς πριν επιχειρήσει σε ένα τόσο δύσκολο υποβρύχιο περιβάλλον

Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr
  • Οι καταδύσεις σε υποβρύχια σπήλαια απαιτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση και ειδικό εξοπλισμό λόγω των υψηλών κινδύνων.
  • Η Ελλάδα διαθέτει πολλά υποβρύχια σπήλαια που προσελκύουν έμπειρους δύτες, αλλά η ασφάλεια εξαρτάται κυρίως από την προετοιμασία των καταδυτών.
  • Ο αποπροσανατολισμός και η περιορισμένη ορατότητα στα σπήλαια αυξάνουν σημαντικά τις δυσκολίες και τους κινδύνους κατά τη σπηλαιοκατάδυση.
  • Τα καταδυτικά κομπιούτερ λειτουργούν ως "μαύρα κουτιά" καταγράφοντας δεδομένα που βοηθούν στην ανάλυση δυστυχημάτων και στη βελτίωση των κανόνων ασφαλείας.
  • Η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και η συντηρητική προσέγγιση είναι κρίσιμες για την ασφαλή διεξαγωγή καταδύσεων σε υποβρύχια σπήλαια.
Σοκ προκάλεσε η τραγωδία στις Μαλδίβες, όπου πέντε μέλη ερευνητικής ομάδας έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε υποβρύχιο σπήλαιο στον Ινδικό Ωκεανό. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ένας συνδυασμός κακοκαιρίας, ισχυρών ρευμάτων, περιορισμένης ορατότητας αλλά και πιθανής τοξικότητας οξυγόνου οδήγησε στην τραγωδία, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τους τεράστιους κινδύνους που κρύβουν οι καταδύσεις σε μεγάλα βάθη και ιδιαίτερα τα υποβρύχια σπηλαιώδη συστήματα.

Οι δύτες που έχασαν τη ζωή τους σε υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Μαλδίβες.

Η είδηση επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τις καταδύσεις σπηλαίων, μία από τις πιο απαιτητικές και εξειδικευμένες μορφές κατάδυσης παγκοσμίως. Η Ελλάδα, με τη μεγάλη ακτογραμμή και τα δεκάδες υποβρύχια σπήλαια που διαθέτει, αποτελεί πόλο έλξης για έμπειρους δύτες από όλο τον κόσμο.

Ο δύτης, ερευνητής και ιδρυτής του planet blue diving center, Κώστας Θωκταρίδης, μίλησε στο Newsbomb.gr για τους κινδύνους των υποβρύχιων σπηλαίων, τη σημασία της εκπαίδευσης αλλά και το πόσο απαιτητικό είναι το θαλάσσιο περιβάλλον.

«Η σπηλαιοκατάδυση απαιτεί ειδική εκπαίδευση»

Ο Κώστας Θωκταρίδης εξηγεί ότι κανείς δεν μπορεί να επιχειρήσει σε ένα υποβρύχιο σπήλαιο χωρίς εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάλληλο εξοπλισμό.

«Για να κάνει κάποιος σπηλαιοκατάδυση πρέπει να έχει εκπαιδευτεί ειδικά ως σπηλαιοδύτης. Υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα εκπαίδευσης, ανάλογα με τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις του κάθε σπηλαίου. Απαιτείται αρκετός χρόνος εκπαίδευσης αλλά και ειδικός εξοπλισμός», αναφέρει.

Όπως τονίζει, η Ελλάδα διαθέτει αρκετά υποβρύχια σπήλαια, τα οποία προσελκύουν δύτες υψηλού επιπέδου, ωστόσο το βασικό στοιχείο ασφάλειας δεν είναι μόνο το ίδιο το περιβάλλον αλλά κυρίως η προετοιμασία του δύτη.

«Το περιβάλλον είναι απαιτητικό, όχι όμως απαγορευτικό»

Ο έμπειρος δύτης σημειώνει πως το υποβρύχιο περιβάλλον είναι από τη φύση του δύσκολο και απαιτητικό, όμως η σωστή εκπαίδευση είναι εκείνη που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο.

«Ο κίνδυνος έχει να κάνει κυρίως με το επίπεδο εκπαίδευσης. Το περιβάλλον από μόνο του είναι απαιτητικό, γι’ αυτό και χρειάζεται κατάλληλη εκπαίδευση, εμπειρία και εξοπλισμός», επισημαίνει.

Παράλληλα, εξηγεί ότι η σπηλαιοκατάδυση διαφέρει σημαντικά από μία απλή κατάδυση αναψυχής στη θάλασσα.

«Πρόκειται για μία εξειδικευμένη μορφή κατάδυσης. Δεν είναι μία απλή κατάδυση στη θάλασσα, γιατί μέσα σε ένα σπήλαιο δεν μπορείς να επιστρέψεις άμεσα στην επιφάνεια, αφού υπάρχει η “οροφή” του σπηλαίου», λέει χαρακτηριστικά.

Οι δυσκολίες προσανατολισμού

Ο Κώστας Θωκταρίδης αναφέρεται και στις τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δύτες μέσα στα υποβρύχια σπήλαια.

«Χρειάζεται η χρήση ειδικού “μίτου” ώστε να μπορεί κάποιος να βρει την έξοδο από το σπήλαιο. Ωστόσο ακόμη κι εκεί μπορεί να υπάρξει μπέρδεμα ή αποπροσανατολισμός. Για αυτόν τον λόγο η σπηλαιοκατάδυση θεωρείται πολύ πιο δύσκολη μορφή κατάδυσης», σημειώνει.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι σε περιβάλλον μηδενικής ορατότητας, ακόμη και ένα μικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο.

«Τα καταδυτικά κομπιούτερ λειτουργούν σαν “μαύρο κουτί”»

Αναφερόμενος στα δυστυχήματα που συμβαίνουν διεθνώς, ο έμπειρος ερευνητής τονίζει πως κάθε περιστατικό εξετάζεται εξονυχιστικά από τις αρμόδιες αρχές.

«Μετά από κάθε δυστύχημα αναλύονται όλα τα δεδομένα. Τα καταδυτικά κομπιούτερ λειτουργούν ουσιαστικά σαν “μαύρα κουτιά”, καθώς καταγράφουν όλη την πληροφορία της κατάδυσης, τα αποθέματα αερίων και πολλά ακόμη στοιχεία. Εξετάζεται επίσης πιθανό οπτικό υλικό από κάμερες ή άλλο εξοπλισμό», εξηγεί.

Όπως προσθέτει, στόχος αυτών των ερευνών είναι η βελτίωση των κανόνων ασφαλείας ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

«Η θάλασσα δεν είναι παιδική χαρά»

Με πολυετή εμπειρία στις καταδύσεις, ο Κώστας Θωκταρίδης δηλώνει πως ο ίδιος ακολουθεί πάντα συντηρητική προσέγγιση στις αποστολές του.

«Το θαλάσσιο περιβάλλον είναι δύσκολο. Δεν είναι παιδική χαρά. Χρειάζεται κατάλληλος εξοπλισμός και σωστή εκπαίδευση για να μπορεί κάποιος να κάνει αυτό που θέλει με ασφάλεια», υπογραμμίζει.

Την ίδια στιγμή, στέλνει ένα μήνυμα προς όσους ξεκινούν τώρα τις καταδύσεις αλλά και προς τους πιο έμπειρους δύτες.

«Οι καταδύσεις είναι γενικά ένα πολύ ασφαλές χόμπι, αρκεί να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας που υπάρχουν. Συνήθως για να οδηγηθεί κάποιος σε δυστύχημα απαιτείται μία σειρά λαθών», καταλήγει.

Ο δύτης, ερευνητής και ιδρυτής του planet blue diving center, Κώστας Θωκταρίδης,

