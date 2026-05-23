Νορβηγία: Τουαλέτα αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων έχει γίνει απειλή για την εθνική ασφάλεια

Οι νορβηγικές αρχές έκαναν ένα φαινομενικά παράξενο βήμα, το οποίο όμως υπαγορεύτηκε από αυστηρές ανησυχίες για την ασφάλεια.

Στο γραφικό νησί Andøya, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χώρας, μια δημόσια τουαλέτα, η οποία κατασκευάστηκε πρόσφατα με κόστος για τους φορολογούμενους, έκλεισε επειγόντως.

Όπως αναφέρει h νορβηγική εφημερίδα VG, αυτή η τουαλέτα στην περιοχή αναψυχής Bukkescherka είχε ίσως την πιο όμορφη θέα από όλες τις τουαλέτες στη Νορβηγία, αλλά ακριβώς αυτός ο παράγοντας, σε συνδυασμό με τον ασυνήθιστο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της, δημιούργησε πρόβλημα.

Η μοναδικότητα του κτιρίου έγκειται στο γεγονός ότι οι εξωτερικοί τοίχοι του ήταν διακοσμημένοι με καθρέφτες για να διατηρηθεί το φυσικό τοπίο, ενώ το εσωτερικό προσέφερε στους επισκέπτες μια σαγηνευτική πανοραμική θέα. Το κόστος αυτού του μικρού αρχιτεκτονικού κτιρίου ήταν σχεδόν 2,17 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η πανοραμική θέα από το εσωτερικό της τουαλέτας ήταν αυτή που οδήγησε στο κλείσιμό του. Τα παράθυρά του προσφέρουν άμεση θέα σε μια στρατηγική εγκατάσταση - την Αεροπορική Βάση Άντεια, που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του ίδιου νησιού.

Vi må ikke være være naive: Kinesiske og russiske spioner - utkledd som turister - stenger seg inn på milliondo og fotograferer Andøya!https://t.co/AgYurzvpZ3 — Terje Alnes (@terje_alnes) May 23, 2026

Οι ανησυχίες για πιθανή κατασκοπεία και διαρροές απόρρητων πληροφοριών μέσω της τοποθεσίας οδήγησαν στο κλείσιμο της τουαλέτας για λόγους πολιτικής ασφάλειας. Το εξωτερικό με τους καθρέφτες και το πανοραμικό εσωτερικό την καθιστούσαν ιδανικό σημείο για έναν πιθανό κατάσκοπο να παρατηρεί κρυφά τις δραστηριότητες του στρατιωτικού αεροδρομίου. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο ποιος πήρε την τελική απόφαση για το κλείσιμο.

Ωστόσο, οι τοπικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι το μέτρο αυτό είναι καθαρά προληπτικό και ενδεχομένως προσωρινό. Προβλέπεται ότι οι απαραίτητες αξιολογήσεις και οι ολοκληρωμένες διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, φυσικά, εκπροσώπων των Νορβηγικών Ενόπλων Δυνάμεων, θα διεξαχθούν στο εγγύς μέλλον. Μετά από αυτές τις διαβουλεύσεις, θα ληφθεί τελική απόφαση για το μέλλον της πιο ακριβής και όμορφης τουαλέτας της χώρας. Προς το παρόν, αυτό το μοναδικό αρχιτεκτονικό ορόσημο είναι σφραγισμένο και απαγορεύεται στους τουρίστες.

The Bukkekjerka rest area and its popular toilet facility along in Andøy are closed indefinitely due to geopolitical security considerations and increased activity at the nearby Andøya Spaceport. https://t.co/LLKF3gBTgj pic.twitter.com/uFyJanMnv6 — Selshevneren (@selshevneren) May 22, 2026

