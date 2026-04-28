Τα σνακ αργά το βράδυ ίσως ευθύνονται για προβλήματα στην τουαλέτα, που σχετίζονται με το άγχος

Τα βραδινά σνακ μπορεί να επιδεινώνουν τα προβλήματα του εντέρου, που σχετίζονται με το άγχος, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Όσοι τρώνε πολύ μετά τις 9 μ.μ. μπορεί να έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν δυσκοιλιότητα και διάρροια, σύμφωνα με όσα θα παρουσιάσουν ερευνητές σε σχετικό επερχόμενο συνέδριο στο Σικάγο για την Εβδομάδα Πεπτικών Παθήσεων.

«Δεν είναι μόνο τι τρώτε, αλλά και πότε το τρώτε», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια δρ. Harika Dadigiri σε δελτίο τύπου. Είναι ειδικευόμενη gιατρός στο Ιατρικό Κολλέγιο της Νέας Υόρκης στο Νοσοκομείο Saint Mary’s and Saint Clare’s στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Και όταν έχουμε ήδη άγχος, αυτός ο χρόνος μπορεί να έχει διπλό αντίκτυπο στην υγεία του εντέρου», δήλωσε η ίδια.

Για τη νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερα από 11.000 άτομα, που συμμετείχαν σε μια ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενη έρευνα στις ΗΠΑ για την υγεία και τη διατροφή.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σωματικού στρες (υψηλή χοληστερόλη, υπέρταση και αυξημένο δείκτη μάζας σώματος), τα οποία κατανάλωναν περισσότερο από 25% των ημερήσιων θερμίδων τους μετά τις 9 μ.μ., είχαν 70% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν δυσκοιλιότητα ή διάρροια σε σχέση με άτομα με λιγότερο στρες που δεν έτρωγαν αργά το βράδυ.

Η ομάδα ανέλυσε επίσης 4.000 άλλα άτομα που συμμετείχαν σε μια μελέτη για την υγεία του εντέρου και διαπίστωσε ότι όσοι είχαν υψηλά επίπεδα στρες και διατροφικές συνήθειες αργά το βράδυ είχαν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν προβλήματα στο έντερο.

Τα άτομα με προβλήματα στο έντερο είχαν σημαντικά χαμηλότερη ποικιλομορφία βακτηρίων του εντέρου (μικροβίωμα), γεγονός που υποδηλώνει ότι ο χρονισμός των γευμάτων μπορεί να μεγεθύνει τις επιπτώσεις του στρες στην υγεία του γαστρεντερικού συστήματος ενός ατόμου, ανέφεραν οι ερευνητές.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να κόψουν εντελώς τα σνακ, αλλά θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ολοκληρώνουν τα γεύματα της ημέρας νωρίτερα το βράδυ, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Δεν θέλουμε να γίνουμε η… αστυνομία του παγωτού», είπε χαριτολογώντας η δρ. Dadigiri και πρόσθεσε: «Όλοι έχουν δικαίωμα στο επιδόρπιο αλλά ας το κάνουν κατά προτίμηση νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Μικρές, σταθερές συνήθειες, όπως η τήρηση μιας δομημένης ρουτίνας γευμάτων, μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση πιο τακτικών διατροφικών συνηθειών και στην υποστήριξη της πεπτικής λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου».

Η δρ. Dadigiri έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει αυτά τα ευρήματα στις 4 Μαΐου κατά τις εργασίες του συνεδρίου για την Εβδομάδα Πεπτικών Παθήσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από κοινού από την Αμερικανική Ένωση για την Μελέτη των Νοσημάτων του Ήπατος, την Αμερικανική Γαστρεντερολογική Ένωση, την Αμερικανική Εταιρεία για την Ενδοσκόπηση του Γαστρεντερικού και την Εταιρεία Χειρουργικής του Γαστρεντερικού Συστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ευρήματα που παρουσιάζονται σε ιατρικά συνέδρια θεωρούνται προκαταρκτικά μέχρι να δημοσιευτούν επισήμως σε επιστημονικό περιοδικό μετά από σχετική αξιολόγηση από την επιστημονική κοινότητα.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί τα σνακ αργά το βράδυ μερικές φορές προκαλούν επείγουσες επισκέψεις στην τουαλέτα;

Το να τρώτε αργά μπορεί να διατηρήσει το πεπτικό σας σύστημα ενεργό, όταν το σώμα σας προσπαθεί να ηρεμήσει για το βράδυ και τον ύπνο. Αυτό μπορεί να υπερδιεγείρει την εντερική κίνηση και να κάνει συμπτώματα όπως η επείγουσα ανάγκη για τουαλέτα και η εντερική δυσφορία πιο αισθητά, ειδικά σε άτομα που είναι ήδη επιρρεπή σε πεπτική ευαισθησία.

Συνδέεται αυτό με το άγχος ή απλώς με την πέψη;

Και τα δύο. Το άγχος μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία του εντέρου και να επιταχύνει την εντερική δραστηριότητα. Το να τρώτε αργά το βράδυ μπορεί να ενισχύσει αυτήν την αντίδραση, γι' αυτό και τα συμπτώματα συχνά επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια αγχωτικών περιόδων.

Είναι ορισμένες τροφές πιο πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα τη νύχτα;

Ναι. Οι βαρύτερες, πλούσιες σε λιπαρά, πικάντικες ή ζαχαρούχες τροφές τείνουν να είναι πιο δύσκολο να χωνευτούν και πιο πιθανό να προκαλέσουν συμπτώματα όταν καταναλώνονται αργά. Η καφεΐνη και το αλκοόλ μπορούν επίσης να αυξήσουν τη δραστηριότητα και τον ερεθισμό του εντέρου.

Πόσο αργά το βράδυ θεωρείται «πολύ αργά» για φαγητό;

Δεν υπάρχει ακριβές όριο, αλλά το να τρώτε κοντά στην ώρα του ύπνου (εντός 1-2 ωρών) φαίνεται πιο πιθανό να διαταράξει την πέψη και να αυξήσει τα συμπτώματα. Το να δίνετε στο σώμα σας περισσότερο χρόνο, για να επεξεργαστεί την τροφή πριν από τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει.

Βελτιώνει γρήγορα τα συμπτώματα αν κόψω τελείως τα σνακ αργά το βράδυ;

Για πολλούς, ναι. Ακόμα και μικρές αλλαγές, όπως το να πάρετε το τελευταίο σας γεύμα νωρίτερα, μπορούν να μειώσουν τη νυχτερινή πεπτική δυσφορία μέσα σε λίγες ημέρες.

Πηγή: healthday.com

