«Μπλόκο» 3 ετών σε πολιτικό που χαιρέτησε ως «Γκρίζος Λύκος» στην Ξάνθη

Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα για πολιτικό που φωτογραφήθηκε με το σήμα των «Γκρίζων Λύκων»

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

«Μπλόκο» 3 ετών σε πολιτικό που χαιρέτησε ως «Γκρίζος Λύκος» στην Ξάνθη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το κόμμα Zafer, με ηγέτη τον Ουμίτ Οζντάγκ, είναι γνωστό για τις εθνικιστικές και αντιμεταναστευτικές του θέσεις.
  • Η απαγόρευση εισόδου της πολιτικού σχετίζεται με την εμφάνιση συνεργατών του κόμματος να κάνουν το εθνικιστικό σήμα των «Γκρίζων Λύκων» σε κεντρικό σημείο της Ξάνθης.
  • Το Zafer αυτοπροσδιορίζεται ως κεμαλικό και εθνικιστικό κόμμα, με έμφαση στην αυστηρή αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και την επιστροφή προσφύγων.
  • Στις τουρκικές εκλογές του 2023, το Zafer συγκέντρωσε 2,23% των ψήφων χωρίς να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
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Σάλο είχαν προκαλέσει το προηγούμενο διάστημα οι ενέργειες του προέδρου του τουρκικού κόμματος Zafer, Ουμίτ Οζντάγκ, ο οποίος είχε βρεθεί στην Ξάνθη. Τότε, συνεργάτες του είχαν φωτογραφηθεί σε κεντρικό σημείο της Ξάνθης να κάνουν το εθνικιστικό σήμα των «Γκρίζων Λύκων».

Μεταξύ όσων εθεάθησαν και φωτογραφήθηκαν ήταν η καθηγήτρια Σεβίλ Σαρκγίν, ιδρυτικό μέλος του κόμματος. Σύμφωνα με καταγγελία του Οζντάγκ, όταν η καθηγήτρια αποπειράθηκε να εισέλθει στην Ελλάδα, ενημερώθηκε αρμοδίως από τις ελληνικές Αρχές ότι τής έχει επιβληθεί τριετής απαγόρευση εισόδου στη χώρα, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη, ο πρόεδρος του κόμματος Zafer ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα αναπτύσσει δήθεν «αντιτουρκική πολιτική», όπως μεταδίδει το xronos.gr.

Zafer: Το κόμμα της σκληρής εθνικιστικής γραμμής

Ο Ουμίτ Οζντάγκ είναι Τούρκος πολιτικός και πανεπιστημιακός, γνωστός για τις εθνικιστικές και αντιμεταναστευτικές του θέσεις. Το 2021, ίδρυσε το κόμμα Zafer (Κόμμα της Νίκης), μετά την αποχώρηση από το İYİ Parti.

Το Zafer αυτοπροσδιορίζεται ως κεμαλικό και εθνικιστικό κόμμα, ενώ, η πολιτική του ατζέντα επικεντρώνεται κυρίως στην αυστηρή αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και την επιστροφή των προσφύγων στις χώρες προέλευσης εκείνων. Στον πολιτικό χάρτη της Τουρκίας κατατάσσεται συνήθως στον χώρο της εθνικιστικής δεξιάς έως της άκρας δεξιάς.

Στις τουρκικές εκλογές του 2023, το Zafer συγκέντρωσε 2,23% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

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