Ψάθα: Τι κατέθεσαν οι επιζώντες του αεροπορικού δυστυχήματος στην επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς

Κατέθεσαν ότι δεν είχαν καμία οπτική επαφή με το ελικόπτερο που συγκρούστηκαν και δεν γνώριζαν ότι επιχειρεί στο ίδιο σημείο

Ελένη Ευστρατίου

Ψάθα: Τι κατέθεσαν οι επιζώντες του αεροπορικού δυστυχήματος στην επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι επιζώντες δήλωσαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το τρίτο ελικόπτερο και δεν γνώριζαν την παρουσία του στο ίδιο σημείο.
  • Τα πληρώματα ακολουθούσαν εντολές από τον εναέριο συντονιστή «Φλόγα» και πίστεψαν ότι συγκρούστηκαν με καλώδια ρεύματος.
  • Ο επίγειος συντονιστής αποχώρησε πριν το δυστύχημα και τον αντικατέστησε εναέριος συντονιστής χωρίς οπτική επαφή με τα ελικόπτερα.
  • Τα συντρίμμια θα μεταφερθούν στο Τατόι για περαιτέρω έρευνα και θα απομαγ
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Σημαντικές είναι οι πληροφορίες που έδωσαν οι δύο επιζώντες της σύγκρουσης πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη φωτιά στην Ψάθα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας μεσολαβητής, στις 2 Αυγούστου.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζεται και οι καταθέσεις που λαμβάνουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας αναμένεται να δώσουν «φως» στην υπόθεση. Περισσότερες από 15 είναι οι καταθέσεις που έχουν λάβει έως τώρα, ανάμεσά τους και των δύο επιζώντων του ενός ελικοπτέρου.

Όπως αναφέρθηκε στον ΑΝΤ1, τα δύο μέλη του πληρώματος γνώριζαν ότι είναι το δεύτερο ελικόπτερο ενός σχηματισμού που επιχειρούσε στην κατάσβεση και δεν είχαν καμία πληροφορία ούτε οπτική εικόνα για την ύπαρξη τρίτου ελικοπτέρου. Ενώ ακολουθούσαν τις οδηγίες του Αρχηγού του σχηματισμού, άκουσαν μέσω ασυρμάτου τους χειριστές του τρίτου ελικοπτέρου να αναφέρουν ότι προσεγγίζουν τη θέση τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, όταν συγκρούστηκαν με το ελικόπτερο που βρισκόταν από κάτω τους θεώρησαν ότι πρόκειται για καλώδια ρεύματος. Στο ερώτημα των αστυνομικών «τι εντολή είχαν λάβει και από ποιον», απάντησαν πως έλαβαν εντολή από τη «Φλόγα», την κωδική ονομασία του αξιωματικού που κατευθύνει τα εναέρια μέσα από το συντονιστικό ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, καθώς και ότι η εντολή ήταν όταν ολοκληρώσει τη βολή το προπορευόμενο ελικόπτερο να κάνουν και εκείνοι ρίψη στη φωτιά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση αποχώρισε ο επίγειος συντονιστής του σχηματισμού προκειμένου να επιχειρήσει σε άλλο σημείο και ανέλαβε αυτόματα εναέριος συντονιστής, ο οποίος βρισκόταν σε άλλο σημείο του μετώπου της φωτιάς και δεν είχε καμία οπτική επαφή με τα ελικόπτερα.

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να μεταφερθούν στο Τατόι έως το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου οι εμπειρογνώμονες να συνεχίσουν τις έρευνες. Παράλληλα, αναμένεται η απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών μεταξύ των πληρωμάτων και του συντονιστή. Το πόρισμά τους θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία που πρόκειται να κατατεθεί στον εισαγγελέα, ενώ τελευταίοι θα καταθέσουν όσοι είχαν ρόλο συντονιστή.

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