ΗΠΑ: Αναβλήθηκε η δίκη του Λουίτζι Μαντζιόνε μετά την παραδοχή της ενοχής του

Snapshot Αναβλήθηκε η δίκη του Λουίντζι Μαντζιόνε, κατηγορούμενου για δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, με νέα δικάσιμο στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε να απορριφθούν οι διώξεις σε πολιτειακό επίπεδο, και οι εισαγγελείς έχουν περιθώριο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου για να απαντήσουν.

Ο Μαντζιόνε παραδέχτηκε την ενοχή του για τη δολοφονία που συνέβη τον Δεκέμβριο του 2024 στο Μανχάταν.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο δεύτερου βαθμού και παράνομη οπλοκατοχή σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον λόγω του κόστους της υγειονομικής ασφάλισης. Snapshot powered by AI

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για τις 8 Σεπτεμβρίου δίκη του Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της εταιρείας υγειονομικής ασφάλισης UnitedHealthcare.

Ο δικαστής της Νέας Υόρκης που επιβλέπει την υπόθεση ανέβαλε ουσιαστικά τη δίκη του, μετά το αίτημα του κατηγορούμενου να απορριφθούν οι διώξεις σε βάρος του σε πολιτειακό επίπεδο. Ο δικαστής έδωσε περιθώριο στους εισαγγελείς περίπου δύο μήνες ώστε να προετοιμαστούν για να αντικρούσουν τα επιχειρήματα και διέταξε να απαντήσουν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου. Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 10 Δεκεμβρίου.

Την Παρασκευή, ο Λουίτζι Μαντζιόνε δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του 2024. Ο 28χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο δεύτερου βαθμού και παράνομη οπλοκατοχή, σε μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις των ΗΠΑ που έχει συγκεντρώσει μεγάλο κύμα υποστήριξης του κατηγορούμενου λόγω του πολύ υψηλού κόστους υγειονομικής ασφάλισης.

Διαβάστε επίσης