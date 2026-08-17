Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος: Ταξί παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά μοτοσικλετιστή
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα
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- Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
- Ταξί παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά έναν οδηγό μοτοσικλέτας.
- Οι συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν τις 21:00, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ταξί παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά οδηγό μοτοσικλέτας.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
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