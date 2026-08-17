Ανησυχία για την Καίτη Φίνου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Οι πόνοι φρικτοί»

Νέα περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει η γνωστή ηθοποιός, όπως γνωστοποίησε μέσα από τα social media

Ανθή Κουρεντζή

Ανησυχία για την Καίτη Φίνου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Οι πόνοι φρικτοί»
LIFESTYLE
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  • Η Καίτη Φίνου νοσηλεύτηκε στο ακτινολογικό τμήμα νοσοκομείου στη Βούλα με έντονους πόνους, όπως ενημέρωσε μέσω social media.
  • Στην ανάρτησή της τόνισε ότι το νοσοκομείο είναι καθαρό και το προσωπικό εξυπηρετικό, παρότι δεν αποκάλυψε τη φύση του προβλήματος.
  • Η ηθοποιός διατηρεί αισιοδοξία και χιούμορ παρά τις δυσκολίες υγείας που αντιμετωπίζει.
  • Πρόκειται για μια νέα περιπέτεια υγείας, καθώς το 2024 και 2025 είχε νοσηλευτεί και υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.
  • Η Καίτη Φίνου έχει ζητήσει επανειλημμένα τον σεβασμό της ιδιωτικότητας της όσον αφορά τις λεπτομέρειες των προβλημάτων υγείας της.
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Σε νοσοκομείο της Βούλας βρέθηκε η Καίτη Φίνου, το μεσημέρι της Δευτέρας (17/8), όπως γνωστοποίησε μέσα από τα social media.

Η αγαπημένη ηθοποιός έχει επιλέξει πολλές φορές στο παρελθόν να μιλά δημόσια για τις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει, διατηρώντας παράλληλα το χιούμορ και την αισιοδοξία της ακόμη και όταν βρίσκεται σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου.

Η Καίτη Φίνου προχώρησε στη δημοσίευση ενός Story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μέσα από το οποίο ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι βρίσκεται στο ακτινολογικό τμήμα. «Οι πόνοι φρικτοί αλλά το φίλτρο απαραίτητο» έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο απόσπασμα που ανήρτησε στα social media η ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα πως «είμαι στο ακτινολογικό. Είναι όλα τυλιγμένα έτσι, τα κρεβάτια, όπως και αυτό το μαύρο που έχουν, είναι πάρα πολύ καθαρά όλα. Στη Βούλα είμαι και είναι πάρα πολύ καθαρά, πολύ εξυπηρετικοί είναι με όλους αν και δεν έχει πολύ κόσμο».

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«Είναι τόσο εύκολα για τα ορθοπαιδικά, να κάνεις ακτινογραφίες και τέτοια, που είναι σαν να γλιστράς. Όχι δεν πονάς, αλλά δεν υποφέρεις. Πονάς, βέβαια, αλλά δεν υποφέρεις».

Για την ώρα, ωστόσο, η Καίτη Φίνου επέλεξε να μην μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που την οδήγησαν στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου στην περιοχή της Βούλας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπη με μια περιπέτεια υγείας. Τον Μάιο του 2025 είχε δημοσιεύσει βίντεο μέσα από το νοσοκομείο λίγο πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς τότε να αποκαλύψει τον ακριβή λόγο της επέμβασης. Μάλιστα, είχε εμφανιστεί χαμογελαστή, τονίζοντας ότι ήταν χαρούμενη που θα προχωρούσε στη διαδικασία, καθώς πίστευε πως θα έκανε καλό στην υγεία της.

Λίγους μήνες νωρίτερα, στα τέλη του 2024, είχε χρειαστεί να μεταφερθεί τρεις φορές μέσα σε διάστημα περίπου τριών μηνών στα επείγοντα για διαφορετικά προβλήματα. Τότε είχε ζητήσει από τους διαδικτυακούς της φίλους να σεβαστούν την επιθυμία της να μη μιλήσει άμεσα για τις λεπτομέρειες, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αποκάλυπτε όσα συνέβησαν όταν η ίδια αισθανόταν έτοιμη.

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