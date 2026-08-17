Κιάρα Φεράνι: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της, Χοσέ Ερνάντες - Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

Snapshot Η Κιάρα Φεράνι δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες με τον σύντροφό της Χοσέ Ερνάντες σε προσωπικές και τρυφερές στιγμές.

Στις φωτογραφίες το ζευγάρι φαίνεται αγκαλιασμένο και να απολαμβάνει στιγμές από την καθημερινότητά του.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη λέξη «Iris», χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις για το νόημά της.

Η δημοσίευση προσέλκυσε άμεσα το ενδιαφέρον των διαδικτυακών φίλων της Κιάρα Φεράνι. Snapshot powered by AI

Τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κιάρα Φεράνι, μέσα από μια νέα ανάρτηση στα social media.

Η Ιταλίδα influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα άλμπουμ φωτογραφιών, στο οποίο ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της, με τους δύο να εμφανίζονται αγκαλιασμένοι και σε χαλαρές, προσωπικές στιγμές.

https://www.instagram.com/p/DcG3EYjCB_E/

Σε αρκετές από τις φωτογραφίες η Κιάρα Φεράνι και ο σύντροφός της, Χοσέ Ερνάντες ποζάρουν μαζί, ενώ σε άλλες εκείνος εμφανίζεται μόνος του.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνεται και ένα στιγμιότυπο από βιντεοκλήση τους, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει χαμόγελα. Η ανάρτηση αποτυπώνει στιγμές από την καθημερινότητά τους, με τους δύο να δείχνουν ιδιαίτερα αγαπημένοι.

Η Κιάρα Φεράνι συνόδευσε το άλμπουμ με μία μόνο λέξη: «Iris», χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το νόημα της συγκεκριμένης επιλογής.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα το ενδιαφέρον των ακολούθων της, με τα στιγμιότυπα από τη σχέση της να ξεχωρίζουν ανάμεσα στις φωτογραφίες που μοιράστηκε.

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