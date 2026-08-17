Κιάρα Φεράνι: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της, Χοσέ Ερνάντες - Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

Η influencer απολαμβάνει τις διακοπές με τον σύντροφό της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κιάρα Φεράνι: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της, Χοσέ Ερνάντες - Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κιάρα Φεράνι δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες με τον σύντροφό της Χοσέ Ερνάντες σε προσωπικές και τρυφερές στιγμές.
  • Στις φωτογραφίες το ζευγάρι φαίνεται αγκαλιασμένο και να απολαμβάνει στιγμές από την καθημερινότητά του.
  • Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη λέξη «Iris», χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις για το νόημά της.
  • Η δημοσίευση προσέλκυσε άμεσα το ενδιαφέρον των διαδικτυακών φίλων της Κιάρα Φεράνι.
Snapshot powered by AI

Τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κιάρα Φεράνι, μέσα από μια νέα ανάρτηση στα social media.

Η Ιταλίδα influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα άλμπουμ φωτογραφιών, στο οποίο ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της, με τους δύο να εμφανίζονται αγκαλιασμένοι και σε χαλαρές, προσωπικές στιγμές.

https://www.instagram.com/p/DcG3EYjCB_E/

Σε αρκετές από τις φωτογραφίες η Κιάρα Φεράνι και ο σύντροφός της, Χοσέ Ερνάντες ποζάρουν μαζί, ενώ σε άλλες εκείνος εμφανίζεται μόνος του.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνεται και ένα στιγμιότυπο από βιντεοκλήση τους, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει χαμόγελα. Η ανάρτηση αποτυπώνει στιγμές από την καθημερινότητά τους, με τους δύο να δείχνουν ιδιαίτερα αγαπημένοι.

Φεράνι

Η Κιάρα Φεράνι συνόδευσε το άλμπουμ με μία μόνο λέξη: «Iris», χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το νόημα της συγκεκριμένης επιλογής.

Φεράνι

Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα το ενδιαφέρον των ακολούθων της, με τα στιγμιότυπα από τη σχέση της να ξεχωρίζουν ανάμεσα στις φωτογραφίες που μοιράστηκε.

Φεράνι

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:45ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ένας ψαράς βγαίνει ζωντανός μετά από 15 ημέρες παγιδευμένος σε υποβρύχιο σπήλαιο

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Καρανίκα: Αν έχετε καμία βίλα και θέλετε διασφάλιση περιμένετε τον Τσίπρα να το κανονίσει

12:33ΠΑΙΔΕΙΑ

Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2026-2027: Σήμερα ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

12:30WHAT THE FACT

Μια νεκρόπολη 2.400 ετών στη Σικελία αποκάλυψε ένα χρυσό νόμισμα που κόπηκε στις Συρακούσες

12:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι «μαϊμού» λογιστές και υπάλληλοι ρεύματος που ξάφριζαν ηλικιωμένους – Άρπαξαν πάνω από 120.000 ευρώ

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η χώρα μας θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

12:14LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της, Χοσέ Ερνάντες - Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σπάτα κοντά στο αεροδρόμιο: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Σηκώθηκαν 5 εναέρια

12:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συμπλοκή πέντε ατόμων με καδρόνια και λάμα σε πάρκινγκ - Δύο συλλήψεις

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» θερμή εισβολή με μίνι καύσωνα - Η πρόγνωση του GFS

11:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο στην Κόρινθο: Δύο γυναίκες επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 61χρονο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά στην Ισπανία: Ένας στρατιώτης νεκρός και 3 τρραυματίες από ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος

11:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χέιντεν Πανετιέρ: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού - Η κλήση στο 911 και η έρευνα

11:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χάρισον Φορντ: Επιστρέφει ως Ιντιάνα Τζόουνς στα 84 του - Η νέα περιπέτεια που ετοιμάζει η Disney

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Μαίνεται η δασική πυρκαγιά στο Βέλγιο - Μάχη να μην «περάσει» στη Γερμανία

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Μεταμόρφωση, ένας ελαφρά τραυματίας

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κλείδωσε» η μεταγραφή Κωνσταντέλια στην Ντόρντμουντ - Το «Here we go» του Φαμπρίτσιο Ρομάνο

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Επτά νεκροί σε ποδοπάτημα σε ινδουιστικό ναό - Βίντεο

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρομά εισέβαλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν άλλον Ρομά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σπάτα κοντά στο αεροδρόμιο: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Σηκώθηκαν 5 εναέρια

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό – Αναζητούν δεύτερο πρόσωπο οι Αρχές

11:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χέιντεν Πανετιέρ: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού - Η κλήση στο 911 και η έρευνα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η συγγνώμη του ιδιοκτήτη της βίλας - «Λυπάμαι βαθύτατα για κάθε ελαιόδεντρο που καταστράφηκε»

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρομά εισέβαλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν άλλον Ρομά

08:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα πρόγνωση του ECMWF για τον φετινό χειμώνα - Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα

08:57WHAT THE FACT

Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Αρχαία «μάζα» 250 μιλίων που κινείται προς την μεγαλούπολη

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Σουηδία «έλυσε» το μεταναστευτικό πρόβλημά της - Σε χαμηλό 40 ετών οι αιτήσεις ασύλου το 2026

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δήμαρχος Φούρνων Κορσέων Δημήτρης Καρύδης

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μοντέλο του Νταλί η ηλικιωμένη που την μετέφεραν με ξαπλώστρα σε πανηγύρι - Ποια είναι

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Το ύπουλο σχέδιο της Τουρκίας με τα «Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα» - Πώς κυκλώνουν το Καστελόριζο και η ανησυχητική προοπτική - Χάρτες

09:35WHAT THE FACT

Ούτε οι Βραζιλιάνοι το γνώριζαν: Η γέφυρα των 378 μέτρων που συνδέει τη Βραζιλία απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση

10:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το παράπονο του Καραλή και το πάρτι της ελληνικής αποστολής στο Μπέρμιγχαμ – Βίντεο

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Η στιγμή που η Κολομβιανή μισθοφόρος, Ντανιέλα Ζαπάτα παραδίδεται σε Ρώσους στρατιώτες

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» θερμή εισβολή με μίνι καύσωνα - Η πρόγνωση του GFS

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

11:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο στην Κόρινθο: Δύο γυναίκες επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 61χρονο

12:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι «μαϊμού» λογιστές και υπάλληλοι ρεύματος που ξάφριζαν ηλικιωμένους – Άρπαξαν πάνω από 120.000 ευρώ

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Ηλικιωμένη πήγε να ανέβει σε λεωφορείο, έπεσε και έχασε τη ζωή της

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης στη Σαλαμίνα: Δραματικές μαρτυρίες για το νεκρό ζευγάρι – Ανοιχτό το σενάριο εμπρησμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ