Από τη Μήλο στην Αθήνα: Η Κιάρα Φεράνι αποθέωσε τη χώρα μας στα ελληνικά - «Ελλάδα σ'αγαπώ»

Η νέα ανάρτηση της Ιταλίδας influencer και ο ενθουσιασμός για τη χώρα μας

Ανθή Κουρεντζή

Από τη Μήλο στην Αθήνα: Η Κιάρα Φεράνι αποθέωσε τη χώρα μας στα ελληνικά - «Ελλάδα σ'αγαπώ»

Η Κιάρα Φεράνι / Instagram

LIFESTYLE
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Στην Αθήνα βρέθηκε η Κιάρα Φεράνι, μοιράζοντας με τους εκατομμύρια διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το 24ωρό της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η διάσημη Ιταλίδα influencer και επιχειρηματίας ανήρτησε φωτογραφίες και βίντεο από την επίσκεψή της, δίνοντας στους followers της μια γεύση από τη σύντομη αλλά γεμάτη εικόνες παραμονή της στην πόλη.

Με το χαρακτηριστικό της στιλ και την κομψότητά της, η Κιάρα Φεράνι έδειξε να απολαμβάνει την αθηναϊκή ατμόσφαιρα, προσθέτοντας ακόμη έναν ελληνικό σταθμό στο «travel diary» της.

Η παρουσία της στην Αθήνα δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς κάθε της ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος σχολίων και likes από τους θαυμαστές της.

https://www.instagram.com/p/DaNGEARCOwZ/

Νωρίτερα, η Κιάρα Φεράνι ταξίδεψε στη Μήλο και φαίνεται πως το κυκλαδίτικο τοπίο την κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Η Ιταλίδα influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της στιγμιότυπα, αποθεώνοντας την ομορφιά του νησιού.

«Η Μήλος ήταν ακόμη καλύτερη απ’ ό,τι τη φανταζόμουν και τώρα θέλω να επισκεφθώ πολλά ακόμη ελληνικά νησιά», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με φωτογραφίες από το ταξίδι της.

https://www.instagram.com/p/DaKXmDTCBwu/

Η ίδια αποκάλυψε ότι έχει ήδη επισκεφθεί αρκετούς ελληνικούς προορισμούς, ανάμεσά τους η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κως, η Νάξος, η Ύδρα, οι Σπέτσες, η Πάρος, η Αντίπαρος, η Ρόδος, η Μήλος και η Κίμωλος, ζητώντας από τους διαδικτυακούς της φίλους να της προτείνουν ποιο νησί να επισκεφθεί στη συνέχεια.

Σε άλλη ανάρτησή της, η Κιάρα Φεράνι χαρακτήρισε τη Μήλο «σαν καρτ ποστάλ», ενώ πόζαρε με καλοκαιρινά looks από τη νέα της συλλογή της Calzedonia.

Με τα καταγάλανα νερά, τα εντυπωσιακά τοπία και την ιδιαίτερη κυκλαδίτικη αύρα της, η Μήλος φαίνεται πως μπήκε στη λίστα των αγαπημένων ελληνικών νησιών της διάσημης Ιταλίδας.

«Το ομορφότερο μπλε της θάλασσας»

Έπειτα από τη Μήλο, η Ιταλίδα influencer εξερεύνησε την Κίμωλο, η οποία - όπως φαίνεται από τις εντυπώσεις που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους - της έκλεψε την καρδιά τόσο με το μαγευτικό τοπίο και τα καταγάλανα νερά της όσο και με την τοπική κουζίνα της.

https://www.instagram.com/reel/DaGBb6AqHcA/
https://www.instagram.com/p/DaIiNfaiI1y/
https://www.instagram.com/reel/DaH9_ruIJmS/
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