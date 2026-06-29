Η Κιάρα Φεράνι ύμνησε Μήλο και Κίμωλo στο Instagram - «Το ομορφότερο μπλε της θάλασσας»

Μία μικρή «γεύση» ελληνικού καλοκαιριού πήρε η Κιάρα Φεράνι το Σαββατοκύριακο που πέρασε.

Η διάσημη Ιταλίδα influencer βρέθηκε στη Μήλο και στη συνέχεια στη Κίμωλο, δηλώνοντας μαγεμένη με τις παραλίες, την κουζίνα και την κυκλαδίτικη ομορφιά.

Το Σάββατο μοιράστηκε στιγμιότυπα από το tour της στη Μήλο γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Τριήμερο στη Μήλο, ένα υπέροχο ελληνικό νησί.

Μοιάζει σαν να βγήκε κατευθείαν από καρτ ποστάλ».

https://www.instagram.com/p/DaFcpnmCIxM/

Στη συνέχεια η Κιάρα Φεράνι εξερεύνησε την Κίμωλο, η οποία - όπως φαίνεται από τις εντυπώσεις που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους - της έκλεψε την καρδιά.

https://www.instagram.com/reel/DaGBb6AqHcA/

https://www.instagram.com/p/DaIiNfaiI1y/

https://www.instagram.com/reel/DaH9_ruIJmS/

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