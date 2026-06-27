Οικονομάκου – Τσερέλα: Το τρυφερό φιλί του ζευγαριού στο beach party - Βίντεο

Snapshot Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα διοργάνωσαν pre wedding πάρτυ σε beach bar στην Πάρο.

Το πάρτυ περιελάμβανε βουτιές στη θάλασσα, χαμόγελα και τρυφερές στιγμές μεταξύ του ζευγαριού.

Η ηθοποιός κρατούσε την κόρη της ενώ αντάλλασσαν τρυφερό φιλί μέσα στο νερό. Snapshot powered by AI

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ζουν ένα από τα πιο όμορφα και ξεχωριστά τριήμερα της ζωής τους, καθώς οι εκδηλώσεις του γάμου τους έχουν ήδη ξεκινήσει στην Πάρο.

Η πρώτη συνάντηση με τους αγαπημένους τους πραγματοποιήθηκε στο beach bar Crios μέσα σε ένα χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό. Οι μελλόνυμφοι υποδέχτηκαν φίλους και συγγενείς λίγες ώρες πριν από την μεγάλη τους ημέρα, απολαμβάνοντας ένα όμορφο pre-wedding πάρτυ.

Κατά την διάρκειά του δεν έλειψαν οι βουτιές στην θάλασσα, τα χαμόγελα και οι τρυφερές στιγμές ανάμεσα στο ζευγάρι. Η κάμερα του Mykonos Live TV τους κατέγραψε να ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί μέσα στο νερό με την ηθοποιό να κρατάει στα χέρια της την κόρη της.

Με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο της Πάρου και στο πλευρό των αγαπημένων τους προσώπων, η Αθηνά Οικονομάκου και ο εκλεκτός της καρδιάς της έδειχναν πολύ ευτυχισμένοι.

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