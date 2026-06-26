Οικονομάκου - Τσερέλα: Διασκέδασαν σε παραλία της Πάρου με φίλους, λίγες ώρες πριν τον γάμο

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα βρίσκονται μία «ανάσα» από τη γαμήλια τελετή, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πάρο.

Το παρών στο νησί έχουν δώσει καλοί τους φίλοι, όπως η Ευγενία Σαμαρά, με την οποία η ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί στη σειρά «Έχω Παιδιά», η Φαίη Σκορδά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, η Λένα Δροσάκη, η Έβελυν Καζαντζόγλου και η Χριστίνα Κοντοβά.

Μάλιστα, το απόγευμα της Παρασκευής (26/6), η Ευγενία Σαμαρά μοιράστηκε στιγμιότυπα από το pre-wedding party σε παραλία της Πάρου, όπου διασκέδαζε με το ζευγάρι και τους φίλους τους. «Τελευταία πρόβα πριν από το μεγάλο event. Ελληνικό χάος, αργεντίνικο πάθος. ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός.

https://www.instagram.com/p/DaDtaH1DdWd/

Τριακόσιοι πενήντα με τετρακόσιοι καλεσμένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν καταφτάσει στο νησί.

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