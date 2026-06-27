Κιάρα Φεράνι: «Το καλύτερο υπαίθριο σινεμά που έχω δει ποτέ» - Το βίντεο από την Κίμωλο

Snapshot Η Ιταλίδα influencer Κιάρα Φεράνι συνεχίζει το ταξίδι της στα ελληνικά νησιά, επισκεπτόμενη τη Μήλο και την Κίμωλο.

Δημοσίευσε βίντεο από θερινό υπαίθριο σινεμά στην Κίμωλο, χαρακτηρίζοντάς το ως το καλύτερο που έχει δει ποτέ.

Στη Μήλο, περιέγραψε το νησί ως υπέροχο και σαν να έχει βγει από καρτ ποστάλ. Snapshot powered by AI

Μετά την Μήλο η Κιάρα Φεράνιεξέφρασε τον θαυμασμό της και για την Κίμωλο. Η Ιταλίδα influencer, βρίσκεται στην Ελλάδαγια σύντομες διακοπές.

Η Φεράνι δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο από θερινό υπαίθριο σινεμά στην Κίμωλο όπου τουρίστες και ντόπιοι υπό το φως των κεριών παρακολουθούν ταινία. «Το καλύτερο υπαίθριο σινεμά που έχω δει ποτέ (σ.σ. είναι) στην Κίμωλο», έγραψε η Φεράνι.

https://www.instagram.com/reel/DaGBb6AqHcA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Νωρίτερα στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από την επίσκεψη της στη Μήλο για το Σαββατοκύριακο. «Σαββατοκύριακο στη Μήλο, ένα υπέροχο ελληνικό νησί. Μοιάζει βγαλμένο κατευθείαν από καρτ ποστάλ», έγραψε η Φεράνι στην λεζάντα της φωτογραφίας.

Η Ιταλίδα influencer φαίνεται στις φωτογραφίες να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία, την θάλασσα και τα μαγευτικά τοπία της Μήλου.