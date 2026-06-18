Κιάρα Φεράνι: Τα καλοκαιρινά στιγμιότυπα που μοιράστηκε από την επίσκεψή της στην Ελλάδα

Η Κιάρα Φεράνι ταξιδεύει συχνά, στο πλαίσιο των επαγγελματικών της υποχρεώσεων και πριν λίγες ημέρες βρέθηκε στην Ελλάδα.

Η διάσημη influencer αποκάλυψε, μέσα από stories της στο Instagram, ότι θα έμενε στη χώρα μας μόνο για 24 ώρες, λόγω δουλειάς, αλλά θα βρεθεί ξανά στην Ελλάδα για διακοπές.

«Τώρα θα είμαι εδώ μόνο για 24 ώρες λόγω δουλειάς. Αλλά μετά θα έρθω και θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει είμαι ενθουσιασμένη. Η Ελλάδα είναι μια απίστευτη χώρα. Η θάλασσα είναι υπέροχη, οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί και αγαπώ πάρα πολύ τον πολιτισμό της (…) Λατρεύω τα τοπία, τα νησιά, τη θάλασσα. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι και το φαγητό είναι επίσης καταπληκτικό», είχε πει σε ανάρτησή της η Κιάρα Φεράνι.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται τη χώρα μας, καθώς παλαιότερα έχει βρεθεί στην Ύδρα, από όπου είχε μοιραστεί πολλές φωτογραφίες.

Την Τετάρτη (17/6) η Κιάρα Φεράνι μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της την τελευταία εβδομάδα, αναγράφοντας στην λεζάντα της ανάρτησής της τους προορισμούς που επισκέφτηκε: «Ρώμη, λίμνη Κόμο, Αθήνα, Καπάλμπιο, Μιλάνο και… Γκαρνταλάντ».

https://www.instagram.com/p/DZsgNKMiC1n/

Διαβάστε επίσης