Ο Τζόκοβιτς συνάντησε την Dara και χόρεψαν το «Bangaranga» - Βίντεο

Η Dara βρέθηκε στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εμφάνισής της στα βραβεία Mad VMA 2026 και κατά την παραμονή της στη χώρα μας είχε μία «χορευτική συνάντηση» με τον κάτοχο 24 Grand Slam τίτλων, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η νικήτρια της Eurovision 2026 από την Βουλγαρία δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με την ίδια, τον Σέρβο υπερπρωταθλητή του τένις και την κόρη του, Tara να χορεύουν σε ρυθμούς «Bangaranga».

«Τι μικρός που είναι ο κόσμος! Όταν μιλά η μοίρα, την ακούς και κάνεις... Bangaranga. Χθες συνάντησα τυχαία τον Novak Djokovic ενώ ήμουν για φαγητό. Ήταν μια εντελώς απρόσμενη συνάντηση, αλλά με κάποιον τρόπο έμοιαζε λες και ήταν γραφτό να συμβεί», έγραψε στη δημοσίευση η Dara.

https://www.instagram.com/reel/DZr6EYyuA70/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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