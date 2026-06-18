Mad VMA 2026: Ο Αντώνης Ρέμος βραβεύτηκε για την 30ετή καριέρα του με μία εμφάνιση υπερθέαμα

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές των Mad VMA 2026 χάρισε ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή του κατάμεστου Tae Kwon Do, παρουσιάζοντας το special act «MAD 30 the arcade mix», ένα conceptual μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στα 30 χρόνια της σπουδαίας μουσικής πορείας του.

Εκεί για να τον καμαρώσουν ήταν η σύζυγός του Υβόννη Μπόσνιακ και η κόρη τους Έλενα η οποία είναι σήμερα 11 ετών.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης έκανε μία εμφάνιση υπερθέαμα γεμάτη αναμνήσεις. Ένα από τα highlights ήταν η στιγμή που άφησε το stage για να τραγουδήσει ανάμεσα στον κόσμο.

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Η συνάντησή του με την Klavdia ήταν ένα ιδιαίτερο ντουέτο που καθήλωσε το κοινό. Οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν μια εμφάνιση υψηλών ερμηνευτικών προδιαγραφών, με τη σκηνική τους χημεία να είναι προφανής.

Παρουσιάζοντας μια νέα εκδοχή του αγαπημένου «Πού να ’σαι», δημιούργησαν μια μοναδική βραδιά αναμνήσεων που απέσπασε το πιο θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα των θεατών, ξεχωρίζοντας δικαιωματικά ως μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές στιγμές των φετινών βραβείων.

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