Μύκονος: Συνελήφθη 23χρονος μετά από καταγγελία 18χρονης για βιασμό σε beach bar

Snapshot Συνελήφθη 23χρονος υπήκοος Κοσόβου στη Μύκονο μετά από καταγγελία 18χρονης Ιταλίδας για βιασμό σε beach bar.

Η 18χρονη κατήγγειλε ότι βρισκόταν σε κατάσταση αδυναμίας μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ και δεν μπορούσε να αντισταθεί.

Ο 23χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση της 18χρονης και να προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε στην περιοχή του Πλατύ Γιαλού και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές. Snapshot powered by AI

Σοβαρή υπόθεση καταγγελλόμενου βιασμού διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, μετά την καταγγελία 18χρονης Ιταλίδας τουρίστριας. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 23χρονος υπήκοος Κοσόβου.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 18χρονη στις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε σε ξαπλώστρα γνωστού beach bar του νησιού, όπου βρισκόταν μαζί με τον 23χρονο.

Η καταγγελία της 18χρονης

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, η νεαρή τουρίστρια φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και, όπως υποστήριξε στην κατάθεσή της, βρισκόταν σε κατάσταση κατά την οποία δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, ο 23χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την κατάστασή της και να προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του άνδρα που υπέδειξε η 18χρονη.

Εντοπίστηκε στον Πλατύ Γιαλό

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 23χρονο, υπήκοο Κοσόβου, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή του Πλατύ Γιαλού και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.