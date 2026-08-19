Όταν η θάλασσα «αχνίζει»: Το καιρικό φαινόμενο sea smoke κάλυψε τις Κυκλάδες

Ένα σπάνιο φαινόμενο αντίκρισαν οι κάτοικοι και οι ταξιδιώτες στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, καθώς η επιφάνεια του νερού έμοιαζε να βγάζει ατμούς. Το φαινόμενο sea smoke εκδηλώθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε μια σειρά νησιών των Κυκλάδων, με την Κίμωλο, την Πάρο, την Αντίπαρο, τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και την Ίο να καλύπτονται από ένα χαμηλό, πυκνό στρώμα υδρατμών.

Δεν πρόκειται για πραγματικό καπνό. Η εικόνα αυτή εμφανίζεται όταν ψυχρότερες αέριες μάζες κινούνται γρήγορα πάνω από μια αισθητά θερμότερη θαλάσσια επιφάνεια. Η μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά προκαλεί ταχύτατη εξάτμιση του νερού, με τους ανοδικούς υδρατμούς να ψύχονται απότομα μόλις συναντήσουν τον υπερκείμενο αέρα. Συμπυκνώνονται αμέσως σε μικροσκοπικά αιωρούμενα σταγονίδια. Έτσι σχηματίζεται η λευκή αυτή κρούστα που παραμένει κολλημένη σχεδόν στην επιφάνεια των κυμάτων, δημιουργώντας την αίσθηση ενός τεράστιου λέβητα που βράζει.

Το καιρικό φαινόμενο sea smoke, γνωστό και ως πούσι εμφανίστηκε στις κυκλάδες

Από τους πόλους μέχρι το Αιγαίο

Αν και η συγκεκριμένη θαλάσσια ομίχλη ατμού εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στις αρκτικές και υποπολικές ζώνες, ορισμένες ατμοσφαιρικές διατάξεις την φέρνουν και στις ελληνικές θάλασσες. Οι ναυτικοί παραδοσιακά αποκαλούν τη βαριά καταχνιά «πούσι» - έννοια βαθιά ριζωμένη στη ναυτική παράδοση και την ποίηση του Νίκου Καββαδία. Πάντως, ακόμη και στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν η θερμική αντίθεση κορυφωθεί, το sea smoke κάνει την εμφάνισή του στο Αιγαίο μεταμορφώνοντας εντελώς το κυκλαδίτικο τοπίο.

Το φαινόμενο πάντως ίσως σχετίζεται και με το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές θάλασσες θερμαίνονται με ραγδαίους ρυθμούς, προκαλώντας σοβαρές οικολογικές επιπτώσεις που κρύβονται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια των κυμάτων. Σύμφωνα με νέα έρευνα της διεθνούς επιστημονικής ομάδας World Weather Attribution (WWA), η καύση ορυκτών καυσίμων και η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτελούν τον κύριο παράγοντα πίσω από την άνοδο της θερμοκρασίας, έχοντας προσθέσει περίπου 2 βαθμούς Κελσίου στα νερά της Μεσογείου αυτό το καλοκαίρι, καθώς και 1,3 έως 1,4 βαθμούς στις θάλασσες της Δυτικής Ευρώπης.

Διαβάστε επίσης