Πάτρα: «Αστυνομικός» έπεισε ηλικιωμένη να δώσει μετρητά και κοσμήματα 28.000 ευρώ

Snapshot Μια 91χρονη στην Πάτρα εξαπατήθηκε από απατεώνες που της απέσπασαν 8.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ.

Οι δράστες απείλησαν την ηλικιωμένη τηλεφωνικά και έπειτα ένας άλλος δράστης προσποιήθηκε αστυνομικό για να την πείσει να παραδώσει τα χρήματα και τα τιμαλφή.

Η 91χρονη άφησε τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα κάτω από κάδο απορριμμάτων, όπου οι δράστες την παρέλαβαν και εξαφανίστηκαν.

Η Αστυνομία διερευνά το περιστατικό και αναζητά τους δράστες. Snapshot powered by AI

Θύμα αδίστακτων απατεώνων έπεσε μια 91χρονη στην Πάτρα, καθώς κατάφεραν να την ξεγελάσουν με απίστευτο τρόπο και να της αποσπάσουν 8.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, όλα συνέβησαν την Τρίτη (18.8.26) όταν οι απατεώνες κάλεσαν την ηλικιωμένη που διαμένει στην Πάτρα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν, εάν δεν συγκέντρωνε όσα χρήματα και τιμαλφή είχε στο σπίτι της.

Στη συνέχεια, ένα άλλο άτομο, επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον αστυνομικό.

Ισχυρίστηκε ότι δήθεν οι Αρχές παρακολουθούν τη σπείρα που εξαπατά ηλικιωμένους και ότι θα έπρεπε να συγκεντρώσει και να παραδώσει στην Αστυνομία χρήματα και τιμαλφή.

Η 91χρονη πείστηκε και άφησε κάτω από κάδο απορριμμάτων, όπως της υπέδειξε ο «αστυνομικός» σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τιμαλφή αξίας 20.000 ευρώ

Οι δράστες πέρασαν από το σημείο, πήραν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και αναζητά τους δράστες.

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