Αγρίνιο: Σεσημασμένος για κλοπές και διαρρήξεις ο 38χρονος που ακινητοποίησε ο αντιδήμαρχος

Snapshot Ο 38χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο έχει προηγούμενο για κλοπές, διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων και επικίνδυνη οδήγηση και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Ο αντιδήμαρχος Λάμπρος Σκούφης ακινητοποίησε τον 38χρονο μετά από ύποπτη συμπεριφορά και ενημέρωσε την Άμεση Δράση, ενώ χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο για να σταματήσει τον δράστη μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Ο 38χρονος και συνεργός του εξαπάτησαν έναν 65χρονο, αποσπώντας κοσμήματα και λίρες αξίας περίπου 25.000 ευρώ, τα οποία έκρυψαν κάτω από μια ελιά.

Ο συνεργός του 38χρονου κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές.

Ο αντιδήμαρχος καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται αγνώστους που ζητούν πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα με προσχήματα. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 38χρονο που συνελήφθη στο Αγρίνιο, μετά την παρέμβαση του αντιδημάρχου Λάμπρου Σκουφή, ο οποίος αντιλήφθηκε την ύποπτη συμπεριφορά του και συνέβαλε καθοριστικά στην ακινητοποίησή του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος ο αντιδήμαρχος στο sinidisi.gr, ο 38χρονος είχε απασχολήσει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές και τη Δικαιοσύνη, έχοντας κατηγορηθεί για κλοπές, διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο άνδρας, ο οποίος κατάγεται από το Ζευγολατιό Κορινθίας, είχε μάλιστα εκτίσει ποινή φυλάκισης για παρόμοιες υποθέσεις, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Σκουφής.

Η εμφάνιση που κίνησε τις υποψίες

Όπως περιγράφει στο sinidisi.gr ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, ο ίδιος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας όταν παρατήρησε τον 38χρονο και τον συνεργό του στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Αυτό που του προκάλεσε αρχικά εντύπωση ήταν η εμφάνισή τους. Οι δύο άνδρες φορούσαν χοντρά μπουφάν μηχανής, παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα οι κινήσεις τους κρίθηκαν ύποπτες.

Οι υποψίες του ενισχύθηκαν όταν τους έκανε γνωστή την ιδιότητά του ως αστυνομικού και τους ζήτησε να του επιδείξουν τα στοιχεία τους.

Ο ένας έφυγε με τα πόδια, ο άλλος με τη μηχανή

Στο σημείο επικράτησε ένταση, καθώς ο ένας από τους δύο άνδρες προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ενώ ο 38χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί με τη μοτοσικλέτα που βρισκόταν δίπλα τους.

Ο Λάμπρος Σκουφής, όπως περιγράφει στο sinidisi.gr, κατάφερε να γυρίσει τον διακόπτη της μηχανής και με μια γρήγορη κίνηση να απομακρύνει τα κλειδιά, εμποδίζοντας τον άνδρα να φύγει.

Παράλληλα, είχε ήδη ενημερώσει την Άμεση Δράση. Όταν αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση μπορούσε να γίνει επικίνδυνη, έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο, προκειμένου να ακινητοποιήσει τον ύποπτο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι συνέδραμαν στην καταδίωξη και τελικά κατάφεραν να συλλάβουν τον 38χρονο.

Η λεία των 25.000 ευρώ και τα κλοπιμαία κάτω από την ελιά

Όπως είχε γίνει γνωστό από την αρχική υπόθεση, ο 38χρονος και ο συνεργός του φέρονται να είχαν προηγουμένως εξαπατήσει έναν 65χρονο κάτοικο της περιοχής.

Οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν το πρόσχημα ότι θα αναλάμβαναν να ασφαλίσουν πολύτιμα αντικείμενα του ηλικιωμένου, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον νόμο.

Ο 65χρονος τους παρέδωσε κοσμήματα και λίρες, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 25.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο αντιδήμαρχος στο sinidisi.gr, οι δράστες φέρεται να έκρυψαν τα κλοπιμαία κάτω από μια ελιά, προκειμένου στη συνέχεια να επιστρέψουν για να τα παραλάβουν και να τα μοιράσουν. Ο σχεδιασμός τους, ωστόσο, ανατράπηκε από την παρέμβαση του Λάμπρου Σκουφή.

Αναζητείται ο συνεργός

Ο 38χρονος συνελήφθη, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει.Η σύλληψή του, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταφέρει το sinidisi.gr, θεωρείται θέμα χρόνου.

Ο Λάμπρος Σκουφής, πάντως, απηύθυνε παράλληλα έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται εύκολα αγνώστους που εμφανίζονται με διάφορα προσχήματα, ζητώντας τους πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που παρενέβη

Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λάμπρος Σκουφής, ενώ βρίσκεται εκτός υπηρεσίας, παρεμβαίνει σε περιστατικό στο Αγρίνιο. Όπως υπενθυμίζει το sinidisi.gr, στο παρελθόν είχε συμβάλει καθοριστικά και στην αποτροπή διάρρηξης σε βάρος τετραπληγικής γυναίκας στην περιοχή.