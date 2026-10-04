Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα ανοικτά της Σούμπα – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Snapshot Έγινε σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα ανοικτά της νήσου Σούμπα στην Ινδονησία με εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη δυτική Σούμπα χωρίς αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι από τις αρχές μετά τη δόνηση.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εκτίμησαν το μέγεθος του σεισμού στα 5,9 Ρίχτερ.

Η Ινδονησία βρίσκεται στη σεισμογενή ζώνη του «Δακτυλίου της Φωτιάς», όπου συχνά σημειώνονται ισχυροί σεισμοί και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Snapshot powered by AI

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά της νήσου Σούμπα, στην Ινδονησία, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας (BMKG).

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην πόλη Κόντι, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της δυτικής Σούμπα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, τραυματίες ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι αρχές δεν εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) έδωσαν ελαφρώς χαμηλότερη εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού, υπολογίζοντάς τον στα 5,9 Ρίχτερ.

Η διαφορά στις πρώτες μετρήσεις δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς οι σεισμολογικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν διαφορετικά δίκτυα και δεδομένα για τον υπολογισμό του μεγέθους μιας δόνησης.

Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πιο σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη, όπου η σύγκλιση τεκτονικών πλακών προκαλεί συχνά ισχυρούς σεισμούς και έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα.