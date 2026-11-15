Καιρός: Βροχές στα δυτικά και βόρεια την Κυριακή - Πτώση της θερμοκρασίας στη Βόρεια Ελλάδα

Τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά προς τις βραδινές ώρες, ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο και χαμηλότερες θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα συνθέτουν την εικόνα του καιρού για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 20°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 15°C.

Θοδωρής Κολυδάς

Καιρός: Βροχές στα δυτικά και βόρεια την Κυριακή - Πτώση της θερμοκρασίας στη Βόρεια Ελλάδα
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  • Την Κυριακή προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με σημαντικά φαινόμενα στα δυτικά προς το βράδυ.
  • Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί άνεμοι με ένταση έως 5 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στη Βόρεια Ελλάδα, με μέγιστες τιμές 13-15°C, ενώ στην κεντρική και νότια χώρα θα φτάνει τους 20-24°C.
  • Στην Αθήνα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία γύρω στους 20°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο κλειστός με τοπικές βροχές και μέγιστη θερμοκρασία 15°C.
  • Από Δευτέρα έως Τετάρτη δεν αναμένονται σημαντικές βροχές, με τοπικά ασθενή φαινόμενα κυρίως στα δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο, και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας από την Τρίτη.
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Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, χωρίς σημαντικά φαινόμενα. Αντίθετα, στη δυτική και τη βόρεια χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στα δυτικά.

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Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικά ποσά βροχής γύρω στα 28 χιλιοστά, κυρίως προς τις βραδινές ώρες. Τα ποσά αυτά αφορούν τις περιοχές όπου αναμένεται μεγαλύτερη συγκέντρωση του υετού και δεν κατανέμονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη δυτική Ελλάδα.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα. Αργότερα θα παρουσιάσουν εξασθένηση και η έντασή τους δεν θα ξεπερνά τα 5 με 6 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί άνεμοι, με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας στα βόρεια

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Η επικράτηση των βοριάδων θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη Βόρεια Ελλάδα. Οι μέγιστες τιμές σε πολλές περιοχές δεν θα ξεπεράσουν τους 13 με 15°C.

Στην κεντρική και νότια χώρα θα διατηρηθούν υψηλότερες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους τους 20 με 24°C.

Αθήνα και Αττική

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια. Παροδικά οι νεφώσεις ενδέχεται να αυξηθούν, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 20°C.

Θεσσαλονίκη

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Περισσότερο κλειστός θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Τα φαινόμενα δεν αναμένονται ιδιαίτερα έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι και η μέγιστη θερμοκρασία δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους 15°C.

Η εξέλιξη από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη

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Για το τριήμερο 16–18 Νοεμβρίου δεν διαφαίνονται, σε γενικές γραμμές, σημαντικές βροχές. Τοπικά φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο. Από την Τρίτη και μετά οι βροχές θα είναι κυρίως ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα.

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Οι άνεμοι θα έχουν μέγιστες εντάσεις περίπου 5 με 6 μποφόρ. Από τη Δευτέρα θα επικρατήσουν νοτιάδες, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται εκ νέου στροφή σε βόρειες διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Από την Τρίτη και μετά προβλέπεται μικρή, πρόσκαιρη άνοδος.

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