Καιρός: Θερμοκρασίες καλοκαιριού καταγράφηκαν το Σάββατο - Σε ποια περιοχή πλησίασε τους 30°C

Snapshot Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, οι θερμοκρασίες σε 98 σταθμούς της Ελλάδας ξεπέρασαν τους 25°C.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν κυρίως στη Μακεδονία, στα κεντρικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

Στον Πλατανιά Χανίων σημειώθηκε η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, με 28,3°C.

Ζεστές μέρες καλοκαιριού παρατηρήθηκαν επίσης σε περιοχές όπως το Ηράκλειο, ο Βόλος, η Λάρισα, η Χαλκιδική, η Εύβοια, η Αττική και οι Κυκλάδες. Snapshot powered by AI

Σε επίπεδα καλοκαιριού κινήθηκαν οι θερμοκρασίες σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, σχεδόν σε όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο να πλησιάζει έως και τους 30 °C.

Σύμφωνα με το meteo.gr, σε 98 σταθμούς σε όλη τη χώρα το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 25 °C, κυρίως στη Μακεδονία, στα κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη.

Στον Πλατανιά Χανίων καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, φτάνοντας στους 28.3 °C, ενώ σε ακόμη έξι περιοχές της Κρήτης σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες τιμές σήμερα. Όπως φαίνεται και στον χάρτη, τα Χανιά βίωσαν μία ιδιαίτερα ζεστή ημέρα, ενώ ακολούθησαν το Ηράκλειο, ο Βόλος, η Λάρισα, καθώς και περιοχές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Αττική και Κυκλάδες.

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