Καιρός: Θερμοκρασίες καλοκαιριού καταγράφηκαν το Σάββατο - Σε ποια περιοχή πλησίασε τους 30°C
Το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 25°C σε 98 σταθμούς της χώρας
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- Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, οι θερμοκρασίες σε 98 σταθμούς της Ελλάδας ξεπέρασαν τους 25°C.
- Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν κυρίως στη Μακεδονία, στα κεντρικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη.
- Στον Πλατανιά Χανίων σημειώθηκε η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, με 28,3°C.
- Ζεστές μέρες καλοκαιριού παρατηρήθηκαν επίσης σε περιοχές όπως το Ηράκλειο, ο Βόλος, η Λάρισα, η Χαλκιδική, η Εύβοια, η Αττική και οι Κυκλάδες.
Σε επίπεδα καλοκαιριού κινήθηκαν οι θερμοκρασίες σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, σχεδόν σε όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο να πλησιάζει έως και τους 30 °C.
Σύμφωνα με το meteo.gr, σε 98 σταθμούς σε όλη τη χώρα το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 25 °C, κυρίως στη Μακεδονία, στα κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη.
Στον Πλατανιά Χανίων καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, φτάνοντας στους 28.3 °C, ενώ σε ακόμη έξι περιοχές της Κρήτης σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες τιμές σήμερα. Όπως φαίνεται και στον χάρτη, τα Χανιά βίωσαν μία ιδιαίτερα ζεστή ημέρα, ενώ ακολούθησαν το Ηράκλειο, ο Βόλος, η Λάρισα, καθώς και περιοχές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Αττική και Κυκλάδες.
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