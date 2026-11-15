Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου
Snapshot
- Η εφημερίδα Απογευματινή αναφέρεται στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
- Ο Ελεύθερος Τύπος επισημαίνει την παροχή δεύτερης ευκαιρίας για κληρονόμους.
- Η Καθημερινή εξετάζει θέματα που αφορούν μετρητά, μπράβους και ξαπλώστρες.
- Το Βήμα αναφέρεται σε υπόγειες συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα σε ήρεμα νερά.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή:Ατσάλινες Ένοπλες δυνάμεις σε δύο χρόνια
Ελεύθερος Τύπος: Δεύτερη ευκαιρία για κληρονόμους
Η Καθημερινή: Μετρητά, μπράβοι και ξαπλώστρες
Το Βήμα: Υπόγειες συγκρούσεις στα ήρεμα νερά
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου
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