Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εφημερίδα Απογευματινή αναφέρεται στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
  • Ο Ελεύθερος Τύπος επισημαίνει την παροχή δεύτερης ευκαιρίας για κληρονόμους.
  • Η Καθημερινή εξετάζει θέματα που αφορούν μετρητά, μπράβους και ξαπλώστρες.
  • Το Βήμα αναφέρεται σε υπόγειες συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα σε ήρεμα νερά.
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή:Ατσάλινες Ένοπλες δυνάμεις σε δύο χρόνια

Ελεύθερος Τύπος: Δεύτερη ευκαιρία για κληρονόμους

Η Καθημερινή: Μετρητά, μπράβοι και ξαπλώστρες

Το Βήμα: Υπόγειες συγκρούσεις στα ήρεμα νερά

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου

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