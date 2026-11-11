Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ο Μητσοτάκης πατάει το "κουμπί" για τα 12 ναυτικά μίλια

Ελεύθερος Τύπος: Ξεπαγώνουν οι αυξήσεις για 28 επιδόματα

Η Καθημερινή: Στην πενταετία η παραγραφή φορολογικών υποθέσεων

Τα Νέα: Το θρίλερ θα αρχίσει σε 48 ώρες

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

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