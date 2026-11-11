Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ο Μητσοτάκης πατάει το "κουμπί" για τα 12 ναυτικά μίλια
Ελεύθερος Τύπος: Ξεπαγώνουν οι αυξήσεις για 28 επιδόματα
Η Καθημερινή: Στην πενταετία η παραγραφή φορολογικών υποθέσεων
Τα Νέα: Το θρίλερ θα αρχίσει σε 48 ώρες
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.
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