Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Κυρώσεις στην Άγκυρα αν... το παρατραβήξει με το καλώδιο
Ελεύθερος Τύπος: Ρεκόρ αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης
Η Καθημερινή: Η τέλεια καταιγίδα στην ενέργεια
Τα Νέα: Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.
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