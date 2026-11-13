Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Νοεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Μπλόκο στη μονιμοποίηση 27.500 δημοσίων υπαλλήλων

Ελεύθερος Τύπος: 11,5 δισ. για αγορές ακινήτων και 3,5 δισ. για Ι.Χ.

Η Καθημερινή: Το σχέδιο για το νέο σύστημα μοριοδότησης των αθλητών

Τα Νέα: Έρευνα με φρεγάτες

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.