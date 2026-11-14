Τηλεφωνική απάτη με Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηλικιωμένη κλείδωσε τον «εισπράκτορα» μαζι με τον άντρα της

Snapshot Απατεώνες στην Καστοριά χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να μιμηθούν τη φωνή της κόρης ηλικιωμένου ζευγαριού και να αποσπάσουν χρήματα και χρυσαφικά.

Ο άγνωστος άνδρας που εμφανίστηκε στο σπίτι προσποιήθηκε ασφαλιστή και μετέδιδε ζωντανή εικόνα στους συνεργούς του μέσω συσκευής.

Οι απατεώνες διατηρούσαν συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με το ζευγάρι, δίνοντας οδηγίες και προσπαθώντας να προκαλέσουν σύγχυση.

Η ηλικιωμένη γυναίκα υποψιάστηκε την απάτη όταν η φωνή στο τηλέφωνο φώναζε επίμονα, κάτι που δεν αντιστοιχούσε στον χαρακτήρα της κόρης της, και κλείδωσε τον άνδρα μαζί με τον απατεώνα.

Η απόπειρα εξαπάτησης απέτυχε και το ζευγάρι δεν έχασε χρήματα ή αντικείμενα, ενώ η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη προσοχής σε ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις και επιβεβαίωση μέσω γνωστών αριθμών. Snapshot powered by AI

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έβαλαν στο στόχαστρό τους απατεώνες στην περιοχή της Ασπροκλησιάς του Δήμου Άργους Ορεστικού, στην Καστοριά. Οι δράστες αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν το ζευγάρι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι άγνωστοι δράστες χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη και συγκεκριμένα, μία φωνή που έμοιαζε με εκείνης της κόρης τους προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να τους αποσπάσουν χρήματα, χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι δέχθηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της οικίας του από την πραγματική κόρη τους, η οποία τους ενημέρωσε ότι, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν θα μπορούσε να τους επισκεφθεί εκείνη την ημέρα.

Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα επισκέφθηκε την αδελφή τη για καφέ. Εκεί χτύπησε το σταθερό τηλέφωνο και, συμπτωματικά, το σήκωσε η ίδια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής άκουσε τη φωνή της κόρης της. Μια φωνή που έμοιαζε με τη δική της αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, φέρεται να είχε δημιουργηθεί ή αναπαραχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

«Μαμά, εγώ είμαι. Τι κάνεις; Ήθελα να σου πω ότι θα έρθει ο φίλος μου ο Δημήτρης σήμερα, για να ασφαλίσει τα χρυσαφικά, το σπίτι και τα ηλεκτρικά. Θα περάσει από το σπίτι, οπότε πήγαινε κι εσύ εκεί σε λίγο, γιατί πρέπει να ασφαλίσουμε το σπίτι», είπε η φωνή.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, θεωρώντας ότι συνομιλούσε με την κόρη της, επέστρεψε στην κατοικία της. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε στην πόρτα ένας άγνωστος άνδρας ο οποίος συστήθηκε ως Δημήτρης και ισχυρίστηκε ότι ήταν φίλος της κόρης της και ασφαλιστής.

«Καλησπέρα σας, ήρθα να ασφαλίσω τα ηλεκτρικά του σπιτιού», είπε αρχικά με την συζήτηση γρήγορα να επεκτείνεται στα χρήματα και τα χρυσαφικά που υπήρχαν στην κατοικία. Μάλιστα, ο άγνωστος δεν ζήτησε απλώς να πληροφορηθεί εάν υπήρχαν χρήματα αλλά φέρεται να ζήτησε από το ηλικιωμένο ζευγάρι να του αναφέρει αναλυτικά την ποσότητα και την αξία των χαρτονομισμάτων, ρωτώντας πόσα πενηντάρικα, πόσα εκατοστάρικα και πόσα άλλα χαρτονομίσματα διέθεταν.

Ο δράστης επικαλέστηκε επίσης την ύπαρξη ενός drone, το οποίο υποτίθεται ότι πετούσε πάνω από την κατοικία και κατέγραφε τον χώρο στο πλαίσιο της διαδικασίας ασφάλισης.

Ενδιαφέρον σημείο της υπόθεση είναι ότι σύμφωνα με τις περιγραφές του ζευγαριού ο απατεώνας κρατούσε μία συσκευή μέσω της οποίας μετέδιδε ζωντανή εικόνα από το εσωτερικό του σπιτιού στους συνεργούς του.

Με άλλα λόγια, ο άνδρας λειτουργούσε ως ο εισπράκτορας» της ομάδας, μεταδίδοντας ζωντανή εικόνα από την κατοικία, ώστε οι υπόλοιποι δράστες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο όσα συνέβαιναν.

Οι συνεργοί προκειμένου να προκαλέσουν μεγαλύτερη σύγχυση στο ζευγάρι τηλεφώνησαν ξανά ενώ ο άγνωστος βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Στην άλλη άκρη της γραμμής ακούστηκε και πάλι η φωνή της κόρης της.

«Μαμά, να, ο Δημήτρης, εδώ είναι ο φίλος μου. Δείξε του τα ηλεκτρικά του σπιτιού και τα πράγματα αξίας που έχουμε, γιατί πρέπει να τα πάρει για να τα ασφαλίσει», είπε η φωνή.

Σύμφωνα με το ηλικιωμένο ζευγάρι, οι απατεώνες δεν διέκοψαν σχεδόν ποτέ την επικοινωνία και έδιναν συνεχώς οδηγίες καθοδηγώντας το ηλικιωμένο ζευγάρι και τον άνδρα που είχε μεταβεί στην κατοικία.

Η ηλικιωμένη γυναίκα άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν ο άγνωστος άνδρας βρέθηκε μαζί με τον ηλικιωμένο σύζυγό της σε δωμάτιο του σπιτιού, προκειμένου να καταμετρήσουν τα χρήματα και να ελέγξουν τα αντικείμενα αξίας, η γυναίκα άκουσε από το τηλέφωνο τη φωνή που υποτίθεται ότι ήταν της κόρης της να επαναλαμβάνει επίμονα και σε έντονο ύφος: «Μαμά, δώσ’ τα όλα! Δώσ’ τα όλα! Δώσ’ τα όλα!».

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά ήταν εκείνη που της χτύπησε το καμπανάκι. Η ηλικιωμένη γυναίκα γνώριζε τον χαρακτήρα της πραγματικής κόρης της και αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν ταίριαζε. Όπως περιγράφεται, η κόρη της είναι ένας ήρεμος άνθρωπος, που δεν θα φώναζε ποτέ ούτε θα απαιτούσε με αυτόν τον τρόπο από τους γονείς της να παραδώσουν τα χρήματά τους.

Τότε η ηλικιωμένη γυναίκα πήρε μια τολμηρή απόφαση και κλείδωσε μέσα στο δωμάτιο τον σύζυγό της μαζί με τον άγνωστο άνδρα, επιχειρώντας να τον εμποδίσει να φύγει και να κερδίσει χρόνο.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο πιεστική.

Οι δράστες, που φαίνεται πως παρακολουθούσαν ζωντανά όσα συνέβαιναν μέσω της συσκευής που κρατούσε ο άνδρας, άρχισαν να την πιέζουν τηλεφωνικά, ρωτώντας την επίμονα: «Γιατί απομακρυνθήκατε; Γιατί κλείσατε την πόρτα; Γιατί ασφαλίσατε το δωμάτιο;».

Η γυναίκα, σε κατάσταση πανικού, κατάφερε να επικοινωνήσει από άλλη τηλεφωνική συσκευή με την αδελφή της και να της εξηγήσει τι είχε συμβεί, ζητώντας της να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Ωστόσο, η πίεση συνεχιζόταν με το τηλέφωνο να χτυπά επανειλημμένα ενώ παράλληλα πίεση ασκούσε και ο εγκλωβισμένος απατεώνας.

Τελικά, φοβούμενη προφανώς για την ασφάλεια του συζύγου της, ο οποίος παρέμενε κλειδωμένος στο δωμάτιο μαζί με τον άγνωστο, αποφάσισε να ανοίξει την πόρτα. Ο άνδρας αποχώρησε από την κατοικία.

Ευτυχώς, η απόπειρα εξαπάτησης δεν ολοκληρώθηκε και οι δράστες δεν κατάφεραν να αποσπάσουν τα χρήματα και τα αντικείμενα αξίας του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Η παρουσία συνεργού μέσα στην κατοικία, η χρήση συσκευής ζωντανής μετάδοσης εικόνας και η συνεχής τηλεφωνική καθοδήγηση συνθέτουν μια ιδιαίτερα σύνθετη μέθοδο εξαπάτησης, που ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα τηλεφωνήματα με πρόσχημα ένα τροχαίο ατύχημα ή ένα δήθεν επείγον περιστατικό.

Η υπόθεση αποτελεί μια ηχηρή προειδοποίηση για τους κατοίκους της Καστοριάς και ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Κανείς δεν πρέπει να παραδίδει χρήματα, χρυσαφικά ή άλλα αντικείμενα αξίας σε αγνώστους που εμφανίζονται στην κατοικία του, επικαλούμενοι οποιαδήποτε ιδιότητα.

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