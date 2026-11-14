Βόνιτσα: Τον απείλησε με όπλο και τον τραυμάτισε με πέτρα στο κεφάλι

Snapshot Ένας ημεδαπός στην περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο κατηγορούμενος απείλησε με όπλο και τραυμάτισε με πέτρα στο κεφάλι έναν άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Στην οικία του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια καραμπίνα, ένα αεροβόλο, 14 κυνηγετικά φυσίγγια και μεταλλικά βλήματα αεροβόλου.

Η υπόθεση διερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου Βόνιτσας. Snapshot powered by AI

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου Βόνιτσας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο κατηγορούμενος τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11) σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, απείλησε με όπλο έναν άνδρα και τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στην οικία του κατηγορούμενου βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν μια καραμπίνα, ένα αεροβόλο, 14 κυνηγετικά φυσίγγια και ένα κουτί με μεταλλικά βλήματα αεροβόλου.

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