Βάρβαρο περιστατικό στη Φωκίδα: Άγνωστοι έκαψαν εικόνες και εξαπτέρυγα μέσα σε εκκλησία

Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται από την καταστροφή του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στο Παλιό Καστέλι

Ελένη Ευστρατίου

Βάρβαρο περιστατικό στη Φωκίδα: Άγνωστοι έκαψαν εικόνες και εξαπτέρυγα μέσα σε εκκλησία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στα Καστέλλια Φωκίδας βανδάλισαν και έκαψαν τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλιό Καστέλι.
  • Από την εκκλησία αφαιρέθηκαν ιερές εικόνες και εξαπτέρυγα, τα οποία στη συνέχεια πυρπολήθηκαν στο εσωτερικό.
  • Η καταστροφή έγινε αντιληπτή από μια γυναίκα που πέρασε από το σημείο, καθώς η εκκλησία λειτουργεί μόνο τον Αύγουστο.
  • Ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Καστελλίων τόνισε ότι στον ναό δεν υπήρχαν χρήματα, δημιουργώντας ερωτήματα για τα κίνητρα των δραστών.
  • Οι τοίχοι και η οροφή της εκκλησίας έχουν μαυρίσει από καπνούς, ενώ στο δάπεδο υπάρχουν στάχτες και αποκαΐδια από τις καμένες εικόνες και εξαπτέρυγα.
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Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε στα Καστέλλια Φωκίδας, όταν διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι βανδάλισαν και έκαψαν τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλιό Καστέλι.

Όπως δημοσίευσε το lamianow.gr, από τον Ναό έχουν αφαιρεθεί ιερές εικόνες και τα εξαπτέρυγα, ενώ οι δράστες τους έβαλαν φωτιά στο κέντρο της εκκλησίας. Το συμβάν αντιλήφθηκε μία γυναίκα που διερχόταν από το σημείο, καθώς η εκκλησία δεν λειτουργεί συστηματικά, παρά μόνο τον Αύγουστο.

Η μάρτυρας αντιλήφθηκε την καταστροφή του ναού εξωτερικά και προχωρώντας στο εσωτερικό τμήμα, αντίκρισε την αποκαρδιωτική εικόνα.

Ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Καστελλίων, Αχιλλέας Αγαπητός, δήλωσε ότι η εκκλησία δεν είχε χρήματα μέσα, αφήνοντας πολλά ερωτηματικά για το ποιος θα μπορούσε να έχει προχωρήσει σε μία τέτοια πράξη, αλλά και γιατί.

Οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του Ιερού Ναού είναι αποκαλυπτικές. Οι τοίχοι και η οροφή έχουν μαυρίσει από τους καπνούς, ενώ στο δάπεδο έχουν μείνει οι στάχτες και τα αποκαΐδια από τις καμένες εικόνες και εξαπτέρυγα.

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