Λαμία: Νιόπαντρο ζευγάρι έπιασε σκούπα και φαράσι για να καθαρίσουν την εκκλησία από τα ρύζια

Snapshot Νιόπαντρο ζευγάρι στη Λαμία καθάρισε τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας από τα ρύζια μετά τον γάμο τους.

Ο γαμπρός έβγαλε το σακάκι και χρησιμοποίησε φαράσι, ενώ η νύφη κρατούσε σκούπα και την ανθοδέσμη.

Η πράξη του ζευγαριού καταγράφηκε σε βίντεο που διαδόθηκε στο διαδίκτυο.

Χρήστες του διαδικτύου εξέφρασαν θαυμασμό και ευχές προς το ζευγάρι για τη συμπεριφορά τους. Snapshot powered by AI

Ένα νιόπαντρο ζευγάρι έπιασε τη σκούπα και το φαράσι αμέσως μόλις βγήκαν από εκκλησία της Λαμίας.

Ενώ η τελετή τελείωσε και οι καλεσμένοι αποχώρησαν από τον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας, ο Χρήστος και η Όλγα έπιασαν δουλειά, προκειμένου να καθαρίζουν τον χώρο από τα ρύζια που τους είχαν πετάξει οι συγγενείς και οι φίλοι.

Το βίντεο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνει το νιόπαντρο ζευγάρι να καθαρίζει σχολαστικά το προαύλιο της εκκλησίας. Μάλιστα, η νύφη μαζί με την σκούπα κρατά και την ανθοδέσμη, ενώ ο γαμπρός έβγαλε το σακάκι και έπιασε το φαράσι.

Χρήστες του διαδικτύου έστειλαν ευχές στο ζευγάρι και εξέφρασαν το θαυμασμό τους για την πράξη τους.

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