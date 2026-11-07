Βάνα Μπάρμπα: «Δεν μου έχει πει ποτέ "όχι" άντρας – Ο γάμος μπορεί να σκοτώσει την αγάπη»

Snapshot Η Βάνα Μπάρμπα δήλωσε ότι δεν έχει ποτέ αντιμετωπίσει απόρριψη από άντρα και εκφράζει δισταγμό μπροστά σε πιθανό «όχι» σήμερα.

Θεωρεί τον τίτλο «sex symbol» ως κατάκτηση που απαιτεί προσωπική αξία και όχι κάτι που χαρίζεται.

Αποκάλυψε ότι καμία πρόταση γάμου δεν προχώρησε, καθώς ο γάμος της προκαλεί άγχος και φοβικό πανικό.

Πιστεύει στη συντροφικότητα και την αγάπη, αλλά όχι στον γάμο, καθώς θεωρεί ότι ο γάμος μπορεί να σκοτώσει την αγάπη.

Εκφράζει την άποψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι μονογαμικά όντα. Snapshot powered by AI

Για την απήχηση που είχε στο ανδρικό φύλο κατά τα νεότερα χρόνια της, τη σχέση της με τον γάμο, αλλά και τον τίτλο του «sex symbol» μίλησε η Βάνα Μπάρμπα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου.

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην εμπειρία της από τις διαπροσωπικές της σχέσεις, παραδεχόμενη πως δεν αντιμετώπισε ποτέ την απόρριψη στο παρελθόν. Παράλληλα, εξέφρασε τους προβληματισμούς της για το πώς θα διαχειριζόταν μια τέτοια εξέλιξη σήμερα:

«Δεν μου έχει πει ποτέ "όχι" άντρας. Όσο ήμουν πιο νέα, ποτέ. Βέβαια, τώρα αν μου συνέβαινε ένας έρωτας, θα ήμουν πολύ διστακτική, πολύ φοβισμένη μήπως τώρα στα γεράματα φάω τη χυλόπιτα. Όλα έχουν ένα τίμημα. Τώρα μου λείπει. Αναρωτιέμαι πώς θα άντεχα το “όχι”, ναρκισσιστικά σαν κακομαθημένη. Θα το άντεχα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «στέμμα» του sex symbol

Στη συνέχεια, η Βάνα Μπάρμπα τοποθετήθηκε σχετικά με τον χαρακτηρισμό «sex symbol» που τη συνοδεύει, υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται για έναν τίτλο που χαρίζεται, αλλά για μια κατάκτηση που απαιτεί προσωπική αξία:

«Το στέμμα του sex symbol δεν δίνεται, όποια μπορεί θα το πάρει μόνη της και εγώ θα την καμαρώσω γιατί θα της αξίζει να το πάρει, θα είμαι και εγώ περήφανη μαζί της, παρ' όλο που θα λέω από μέσα μου "να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Δεν είναι κάτι που δίνεται, όποια μπορεί το παίρνει με την αξία της», σημείωσε.

Οι προτάσεις γάμου και η πίστη στη συντροφικότητα

Αναφερόμενη στο κεφάλαιο του γάμου, η ηθοποιός αποκάλυψε πως καμία από τις προτάσεις που της έγιναν δεν έφτασε τελικά κοντά στην πραγματοποίησή της, καθώς η ιδέα της δέσμευσης της προκαλούσε έντονο άγχος.

Εξηγώντας τη φιλοσοφία της γύρω από τις σχέσεις, η ίδια ξεκαθάρισε πως προτάσσει τη συντροφικότητα έναντι των συμβάσεων:

«Καμία πρόταση γάμου δεν ήρθε κοντά στο να γίνει πραγματικότητα. Οι ζωές των ανθρώπων που είναι όμορφοι και ωραίοι, είναι καμία φορά είναι και λίγο καταραμένοι. Κάθε φορά που ήταν να γίνει γάμος, εγώ ήθελα να φεύγω, ξύπναγα το πρωί και ένιωθα πανικό. Δεν πιστεύω στον γάμο, πιστεύω στη συντροφικότητα, στην αγάπη. Θεωρώ ότι ο γάμος μπορεί να σκοτώσει την αγάπη. Θεωρώ ότι δεν είμαστε μονογαμικά όντα», κατέληξε.

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