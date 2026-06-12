Βάνα Μπάρμπα: Επιστρέφει στην τηλεόραση με ρόλο έκπληξη

Σε ποια σειρά θα δούμε τη Βάνα Μπάρμπα την ερχόμενη σεζόν;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Βάνα Μπάρμπα: Επιστρέφει στην τηλεόραση με ρόλο έκπληξη
LIFESTYLE
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  • Η Βάνα Μπάρμπα επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από πολλά χρόνια με πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ.
  • Στη σειρά υποδύεται την Ελένη Αλεξίου, που μεγαλώνει την ανιψιά της Εύα μετά τον θάνατο των γονιών της και διατηρεί ένα all day bar στην Τσαγκαράδα.
  • Η σειρά «Μπλε Ώρες» εξερευνά θέματα έρωτα, μυστήριο δολοφονίας, οικογενειακές σχέσεις και μυστικά με φόντο το βουνό των Κενταύρων.
  • Οι πρωταγωνιστές της σειράς είναι ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Ιζαμπέλα Φούλοπ, ενώ η πλοκή περιλαμβάνει τον απαγορευμένο έρωτα και τις συγκρούσεις μεταξύ δύο ισχυρών οικογενειών.
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Η Βάνα Μπάρμπα, μετά από πολλά χρόνια αποχής, επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση σε έναν ρόλο γεμάτο δυναμισμό και ευαισθησία. Η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ, με τίτλο «Μπλε Ώρες».

Υποδύεται την Ελένη Αλεξίου, τη θεία της Εύας, που ανέλαβε την ανατροφή της μετά τον θάνατο των γονιών της και τη μεγάλωσε σαν κόρη της. Ανεξάρτητη και ελεύθερο πνεύμα, βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Είναι ιδιοκτήτρια ενός all day bar στην Τσαγκαράδα.

Για την ιστορία, το σίριαλ «Μπλε Ώρες» μιλά για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών (Βαγγέλης Κακουριώτης/Ιζαμπέλα Φούλοπ) πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων.

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