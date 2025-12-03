Βάνα Μπάρμπα: Δέχθηκε κλήση για παράνομο παρκάρισμα - Δεν είχε πινακίδες το αυτοκίνητό της

Αντιμέτωπη με τις αρχές ήρθε το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου η Βάνα Μπάρμπα αφού το αυτοκίνητο της ηθοποιού ήταν παρκαρισμένο παράνομα κοντά στο Καλλιμάρμαρο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το όχημά της δεν είχε πινακίδες.

Νωρίς το πρωί λοιπόν η ηθοποιός ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την τροχαία για το αυτοκίνητό της, που είχε αφήσει σε πεζοδρόμιο κοντά στο Καλλιμάρμαρο χωρίς πινακίδες.

«Οι Αστυνομικοί έκαναν περιπολία στο Καλλιμάρμαρο, εκεί είδαν ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες παράνομα παρκαρισμένο. Από τον αριθμό πλαισίου, ο οποίος αναφέρει σε ποιον ανήκει, εντόπισαν τον ιδιοκτήτη και την κάλεσαν, απαντώντας η Βάνα Μπάρμπα», όπως αναφέρει το ALPHA.

Όπως προσέθεσε δημοσιογράφος του Alpha, η ηθοποιός ξύπνησε από το τηλεφώνημα, ενώ στο σημείο έφτασε αργότερα η κόρη της. Το όχημα δεν είχε πινακίδες και της επιβλήθηκε και κλήση για παράνομο παρκάρισμα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή οι πινακίδες από το όχημα της ηθοποιού είχαν αφαιρεθεί για άλλη παράβαση στο ίδιο σημείο.

