Nypost: Η Υπηρεσία Μυστικής Ασφάλειας θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του Τραμπ

Διαδηλωτές διέκοψαν δείπνο του Τραμπ με υπουργούς και φώναξαν συνθήματα

Η Υπηρεσία Μυστικής Ασφάλειας (Secret Service) του Αμερικανού προέδρου συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του Τραμπ λόγω χαλαρών μέτρων ασφαλείας, ενώ η κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν πρόσφατες αποτυχίες της, αναφέρεται σε δημοσίευμα της New York Post. Μία από αυτές, όπως επισημαίνεται, είναι ότι επέτρεψαν στους διαδηλωτές της οργάνωσης Code Pink να διακόψουν πρόσφατη έξοδο του Προέδρου Τραμπ σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον.

«Ανησυχώ ειλικρινά για την ασφάλεια του προέδρου», δήλωσε στην εφημερίδα The Post ο Τομ Φίτον, επικεφαλής της οργάνωσης Judicial Watch.

«Φέρεται να γλίτωσε δύο φορές από απόπειρες δολοφονίας υπό την προστασία της Secret Service και στη συνέχεια τον οδήγησαν ουσιαστικά σε μια εν δυνάμει επικίνδυνη παγίδα», ανέφερε, αναφερόμενος στο περιστατικό του Σεπτεμβρίου στο εστιατόριο Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab.

Η Judicial Watch έχει καταθέσει αγωγή ζητώντας από την κυβέρνηση να παραδώσει εσωτερική αλληλογραφία σχετικά με το περιστατικό, κατά το οποίο ο Τραμπ έγινε στόχος συνθημάτων από διαδηλωτές που, όπως υποστηρίζεται, γνώριζαν εκ των προτέρων την παρουσία του.

Εδώ και τρεις μήνες, η οργάνωση προσπαθεί να διαπιστώσει πώς οι διαδηλωτές απέκτησαν πληροφορίες για τις κινήσεις του προέδρου, σε μια έξοδο που είχε παρουσιαστεί ως ένδειξη ομαλότητας και αυξημένης ομοσπονδιακής ασφάλειας στην πρωτεύουσα.

«Τους επετράπη να πλησιάσουν τον εν ενεργεία πρόεδρο σε απόσταση αναπνοής, σε έναν χώρο όπου υπήρχαν μαχαίρια και ποιος ξέρει τι άλλο», τόνισε ο Φίτον.

Ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Κρις Σγουέκερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «αδιανόητο κενό ασφαλείας».

«Είναι αδιανόητο να επιτρέπεται σε αγνώστους να κάθονται τόσο κοντά στον πρόεδρο», δήλωσε, προσθέτοντας: «Θυμίζει εποχές όπου ο Αβραάμ Λίνκολν κυκλοφορούσε στην Pennsylvania Avenue με άμαξα, χωρίς καμία προστασία».

Η αγωγή, που κατατέθηκε στις 18 Δεκεμβρίου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, ζητά όλα τα εσωτερικά emails και μηνύματα μεταξύ στελεχών της Secret Service που υπηρετούν στη Διεύθυνση Προεδρικής Προστασίας, καθώς και κάθε επικοινωνία με λογαριασμούς email που καταλήγουν σε @codepink.org.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η κυβέρνηση αγνόησε την προθεσμία της 9ης Δεκεμβρίου για την παράδοση των στοιχείων βάσει του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης (FOIA).

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, διαδηλωτές εντός και εκτός του εστιατορίου φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ ορισμένοι που κάθονταν κοντά στον Τραμπ τον παρομοίασαν με τον Χίτλερ.

Ο Τραμπ δειπνούσε στις 9 Σεπτεμβρίου μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Αν και κανείς από τους διαδηλωτές δεν κατηγορήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, ο Φίτον προειδοποιεί ότι οποιοσδήποτε διαθέτει εκ των προτέρων πληροφορίες για τις κινήσεις του προέδρου θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή.

Βίντεο από το συμβάν δείχνει άνδρες της ασφάλειας να επικοινωνούν με ασυρμάτους, ενώ ο Τραμπ πλησιάζει στο τραπέζι του και υποδεικνύει την απομάκρυνση των διαδηλωτών, οι οποίοι φώναζαν: «Free DC. Free Palestine. Ο Τραμπ είναι ο Χίτλερ της εποχής μας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ επέζησε από δύο απόπειρες δολοφονίας κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, μία τον Ιούλιο στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια και μία τον Σεπτέμβριο στο γήπεδο γκολφ του στο West Palm Beach της Φλόριντα. Μεταγενέστερη έρευνα της Βουλής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι άπειρο προσωπικό «δεν κατανοούσε σαφώς τα όρια των αρμοδιοτήτων του».

Σε ξεχωριστό περιστατικό, η Secret Service δεν εντόπισε επισκέπτη που εισήγαγε πιστόλι Glock στο Trump National Golf Club στη Βιρτζίνια, ενώ ο πρόεδρος βρισκόταν στον χώρο.

Η Υπηρεσία έχει δηλώσει ότι εφαρμόζει πολυεπίπεδα μέτρα ασφαλείας και ότι κανένα από τα εμπλεκόμενα άτομα δεν πλησίασε τον πρόεδρο.

